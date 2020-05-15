İl Genel Meclisi yöneticileri Emirdağ'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

İl Genel Meclisi yöneticileri Emirdağ'da incelemelerde bulundu

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Toy, Afyonkarahisar İl Özel İdaresinin eleman ve teknik desteği ile Emirdağ Belediyesi'nin bütçesiyle yapımı devam eden Konya caddesindeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

İl Genel Meclisi yöneticileri Emirdağ'da incelemelerde bulundu, System.String[]

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Toy, Afyonkarahisar İl Özel İdaresinin eleman ve teknik desteği ile Emirdağ Belediyesi'nin bütçesiyle yapımı devam eden Konya caddesindeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.


Heyete, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Emirdağ AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Necati Şevik, AK Parti Emirdağ İlçe Başkanı İsmail Dişiçürük ve belediye personelleri eşlik etti. Heyetin karşılanmasından sonra yolun kazasız, belasız tamamlanması ve hizmete açılması için dua edildi, kurban kesildi.


Konya Yolu'ndaki hem asfaltlama hem de çevre düzenlemesi çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, katkılarından dolayı İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban'a, İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Toy'a, İl Özel İdare Yol Hizmetleri Müdürü Faik Karakoç'a teşekkür etti. Başkan Koyuncu, "Afyonkarahisar İl Özel İdaremizin katkılarıyla sağ olsunlar maliyeti karşılığında bu sıcak asfaltı Emirdağ'ımıza kazandırdığımız için mutluyuz. Sadece sıcak asfalt değil, içinde bisiklet yolları olan, kaldırımların tamamen değişmiş olduğu, ışıklandırma ve aydınlatmanın olduğu bir proje yoludur. İnşallah bu yollardan ilçemize görev süremiz boyunca birkaç defa daha kazandırmayı hedefliyoruz. Bu noktada İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban'a, İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Toy'a, İl Özel İdare Yol Hizmetleri Müdürü Faik Karakoç'a teşekkür ediyorum" dedi.


"Belediyelerimize eleman ve teknik destek veriyoruz"


Belediyelerle yapılan ortak protokol çerçevesinde maliyeti belediye ait olmak şartıyla teknik destek ve eleman desteği sağlayarak asfalt yapımı gerçekleştirdiklerini ifade eden İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, "Afyonkarahisar İl Özel İdaremiz, bu sene bir ilki başlattı ve Belediyelerle ortak protokol çerçevesinde maliyet fiyatlarıyla belediyemize sıcak asfalt yapıyor. Bunu bu sene Çay ilçemizde başlamıştık, Çay Belediyesi'nde hemen arkasından Pazarağaç Belediyesinde yapmıştık. Emirdağ Belediye Başkanımız Serkan Bey zaten geçen yıldan beri yol üzerinde çok duruyordu. Bu yolla ilgili sadece asfalt değil, birçok projesi olduğunu çok iyi biliyoruz. Işıklandırmalar, bisiklet yolları, yeşillendirmeler gibi. Biz de burada belediyemizle yaptığımız protokolle bu yolun yapımına İl Özel İdaresi asfalt birimimiz başladı. Belediye Başkanımız tabi maliyet fiyatlarıyla bunun bedelini ödüyor. Bunun özellikle bilinmesi gerekir. Özel idare burada sadece teknik destek ve eleman desteği sağlıyor. Tüm giderleri belediyemiz ödüyor. Bu çalışmalarımız inşallah diğer belediyelerimizle de devam edecek. Tabi şehrin bazı prestij caddeleri vardır. Bu caddeye ne kadar güzellik katılırsa o şehrin o ilçenin görünümü değişir, cazibesi artar. Bence de Serkan Başkan bu yolu tercih etmekle çok isabetli bir karar verdi. İnşallah bu yol Emirdağ'ımıza daha bir güzellik katacak. Gurbetçilerimiz de geldiği zaman bir sürprizle karşılaşacaklar" dedi.


İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban ve beraberindeki heyet iftar yemeğinin ardından ilçeden ayrıldı. - AFYONKARAHİSAR

Burhanettin Çoban, Emirdağ, Afyon, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 01:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Genel Meclisi yöneticileri Emirdağ'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

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