İl Genel Meclisinde 2021 yılı bütçesi görüşülüyor
19.11.2020 15:30
İl Genel Meclis Başkanımız Şıhmehmet Yalçın başkanlığında İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.
İl Genel Meclis Başkanımız Şıhmehmet Yalçın başkanlığında İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.
İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü İl Genel Meclisine, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında yapıldı. 32 milyon TL olması planlanan İl Özel İdaresi bütçesinin, tahmini giderleri Plan ve Bütçe komisyonu tarafından hazırlandı. Bu ay sonuna kadar İl Özel İdaresinin bütçesinin kesinleşmesi bekleniyor. - KİLİS
Son Dakika 45 milyon liraya ihale edilen tesis beton çöplüğü oldu Merkez Bankası rezervleri 82 milyar 351 milyon dolar oldu Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birinci dönem sınavları iptal olmadı, 31 Aralık'tan sonra yapılacak Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi Genç şarkıcı Şahan Dinç'in gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı