İl Genel Meclisinden İlk Ziyaret Vali Taşbilek'e

Gümüşhane İl Genel Meclisi üyeleri göreve başlamalarının ardından ilk ziyaretlerini Vali Kamuran Taşbilek'e gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'la birlikte yeni seçilen 15 İl Genel Meclisi üyesi Vali Taşbilek'i makamında ziyaret etti.



"Hep beraber güzel hizmetlere vesile olacağız"



Ziyarette yaptığı konuşmada İl Genel Meclisi'nin ilk toplantısında bütün kurullarını oluşturduğunu belirten Vali Taşbilek "Ben hepsine ziyaretleri için teşekkür ediyor, hayırlı olsun diyorum. Allah'ın izni, devletimizin imkanları çerçevesinde hep beraber güzel hizmetlere vesile olacağız. Birlik, beraberlik içerisinde girilmedik köy, girilmedik ev bırakmaksızın milletimizin sıkıntılarını çözme noktasında bizim en yakın mesai arkadaşlarımız olacaklar" dedi.



İl Genel Meclisi üyeleri ziyaret öncesinde yaptıkları toplantıda Gümüşhane Yerel Yönetimler Birliğine 1 asil ve 1 yedek üye seçimi gerçekleştirdi. Asil üyeliğe AK Parti'li Reşat Çalışkan, yedek üyeliğe de MHP'li Kemal Emiroğlu seçildi.



"Çiçek yerine bağış yapın"



Toplantıda konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Meclis üyeleri olarak tebrik ve kutlamalarla ilgili çiçek göndermek isteyenlerin bunun yerine Türk Kızılayına, Yeşilay'a, bulundukları yerlerdeki okul aile birliklerine ve Gümüşhanespor, Kelkit Belediye Hürriyetspor, Torulspor gibi spor kulüplerine bağışta bulunmalarını istedi.



Valilik ziyaretinin ardından İl Genel Meclisi üyeleri İl Özel İdaresi sosyal tesislerinde kurum tarafından onurlarına verilen yemeğe katıldı.



"Aynı hedeflere kilitlenerek ilimiz için elimizden gelen her şeyi yapacağız"



Toplantıda Genel Sekreter Yardımcıları Selahattin Kocaman ve Kemalettin Demirkıran'la birlikte misafirlerini ağırlayan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan yaptığı konuşmada, "Yeni görevleriniz hayırlı olsun. İl Genel Meclisi İl Özel İdaresi'nin karar organı. Yaptığımız her işin kararı İl Genel Meclisinden çıkıyor. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde şimdiye kadar yaptığımız hizmetlerin çıtasını daha da yükseltiriz. Hep birlikte ülkemizin, ilimizin, ilçelerimizin, köylerimizin menfaatine elimizden geleni yapacağız. Evinize hoş geldiniz diyorum. Özel İdare olarak bir bütünüz. Sorunlarımıza birlikte çözüm üreteceğiz. Aynı hedeflere kilitlenerek ilimiz için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yorulmak yok" dedi. - GÜMÜŞHANE

