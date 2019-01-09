İl Genel Meclisine 21'Lik Aday Adayı!

İYİ Parti Lüleburgaz İlçe Gençlik Kolları eski Kurucu Başkanı Mehmet Doğan, 2019 Yerel Seçimlerinde İl Genel Meclisi Üyeliği için aday adaylığı müracaatında bulundu. " Türkiye'nin en genç il genel meclis üyesi olmak, tarihe geçmek, partime ve ülkeme hizmet etmek için adayım'' diyen Mehmet Doğan, aday adaylığı sürecinden başarı ile çıkıp aday gösterilirse Mart 2019'da yapılacak mahalli seçimlerde İl Genel Meclis Üyesi adayı olarak siyaset sahnesine çıkacak. Doğan'ın seçilmesi halinde, Trakya'nın en genç siyasetçisi olacak ve siyaset tarihindeki yerini alacak.

Lüleburgaz İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, gençlerin İYİ Parti'nin dolgu malzemesi değil temeli olduğu belirtilerek; "İYİ Gençlik sayesinde siyaset gençler için çekinilen bir şey değil, zevkle yapılan bir memlekete hizmet yolu olacaktır. İlçemiz Gençlik Kolları eski Başkanımız Mehmet Doğan'a güveniyor ve inanıyoruz" denildi. Doğan başvuru dosyasını İYİ Parti İlçe Başkanı İbrahim Bölükbaşı'na teslim etti.

MEHMET DOĞAN KİMDİR?

1997 Lüleburgaz doğumlu olan Mehmet Doğan, ilk, orta ve lise tahsilini Lüleburgaz'da tamamladı.

Halen, İstanbul Kültür Üniversitesi son sınıf öğrencisi olan Doğan, Ovacık köyünde ailesiyle birlikte çiftçilik ve akaryakıt işi yapıyor.