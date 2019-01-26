İl Genel Meclisine 22'lik Üye

Doğan, Kırklareli İl Genel Meclisine 2. sıradan aday gösterildi. Doğan, "Partim bana bu kutsal görevi verdi. Ben de en iyi şekilde vatandaşlarımıza hizmet edeceğim" dedi.

Lüleburgaz'ı Temsil Edeceğim

Lüleburgaz'ın çözüm bekleyen birçok sorunu bulunduğunu ifade eden Mehmet Doğan, şöyle devam etti, "Seçim bölgem Lüleburgaz. Dolayısıyla Lüleburgaz'daki vatandaşlarımızın oylarıyla İl Genel Meclisine seçildiğim takdirde ilçemizin sorunlarına çözüm bulmaya çalışacağım. Hem ilimizi hem de ilçemizi daha iyi noktalara taşımak için canla başla çalışacağım ve bunu da sizlerin oyları ile başaracağım. Partim beni aday göstererek büyük bir şeref vermiştir. Şimdi sizlerin oyları ile sorunlarınızı İl Genel Meclisine taşımak benim görevim. Çözüm bekleyen tüm problemlerinize son vermek için oylarınıza talibim."

Çiftçimiz Sesi Olacağım

Kırklareli'nde çiftçinin sorunlarına dikkat çeken Mehmet Doğan, kendisinin de bir çiftçi olduğunun altını çizdi. Doğan, "Partim beni en genç olduğum için değil sorunları bildiğim için bu göreve aday gösterdi. Kırklareli'nde çiftçilerimizin çeşitli sorunları var ve bunların güçlü bir şekilde gündeme gelmediğini gözlemledim. Ben de bir çiftçiyim ve bu sorunların ne olduğuna son derece hâkimim, dolayısı ile ben İl Genel Meclisinde göreve başladığım andan itibaren sıkıntıları gündeme getirip bir an önce çözüme kavuşması gerekenleri çözüp ilimizi daha iyi noktalara taşımak için gecemi gündüzüme katarak çalışacağım" diye konuştu.