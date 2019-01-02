Son Dakika Haberleri: İl Genel Meclisinin Denetim Komisyonu Belirlendi

İl Genel Meclisinin Denetim Komisyonu Belirlendi

1 saat önce

Adıyaman İl Genel Meclisi'nin Denetim Komisyonuna üye seçimi gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisinin Denetim Komisyonu Belirlendi, System.String[]
Adıyaman İl Genel Meclisi'nin Denetim Komisyonuna üye seçimi gerçekleştirildi.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan'ın başkanlığında Ocak Ayının ilk oturumunu gerçekleştiren meclis üyeleri denetim komisyonuna üye seçti. Beş kişinin seçileceği komisyona Ömer Korkmaz, Abuzer Hacıoğlu, Abuzer Yaşar, Mehmet Salih Şahan ve Aydın Aslan aday oldu. Yapılan oylamada tüm adaylar 27'şer oy alarak komisyonun yeni üyesi oldu.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, denetim komisyonuna seçilen meclis üyelerini kutlayarak, başarılar diledi.

Erdoğan, "Seçilen arkadaşlara başarılar dilerken güzel hizmetlere imza atacaklarına inanıyorum. Yaptığımız bu toplantının ve seçimin hayırlara vesile olmasını diliyor. 2019 yılının ilk toplantısında bir arada olmaktan mutluyuz. 2018 yılında güzel hizmetlere imza attık ve başarılı bir performans sergiledik. Meclis üyelerimizin destekleri ve aldıkları doğru kararlar ile bu başarıyı elde ettik. İnşallah 2019 yılında da aynı performansı göstereceğiz" dedi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:43 Kaynak: İHA

Mehmet Can, Adıyaman, Güncel
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