İl Genel Meclisinin Şubat Ayı Toplantılarının İlki Yapıldı

Karabük İl Genel Meclisinin Şubat ayı toplantılarının ilki Meclis Başkanı Ahmet Sözen Başkanlığında yapıldı.

Karabük İl Genel Meclisinin Şubat ayı toplantılarının ilki Meclis Başkanı Ahmet Sözen Başkanlığında yapıldı.



Meclis üyelerinin katılımıyla İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Ahmet Sözen, "Mevsim şartlarının saha çalışmalarımıza istediğimiz anlamda izin vermemesinden dolayı yoğun verimli bir hazırlık dönemi geçiriyoruz" dedi.



Sözen," Gerek ihtiyaçların yerinde tespiti, gerek ilave taleplerin bütçe imkanları dahilinde değerlendirilmesi noktasında Valimizin ilçelerimizde muhtarlarla bir araya gelmesi, milletvekillerimizin ilçe ziyaretleri, ilçe kaymakamlarımız ve birlik encümen üyesi arkadaşlarımızın köy ziyaretleriİ hazırlık dönemimize çok büyük katkılar sağladığı gibi saha çalışmalarımıza da çok büyük faydaları olacaktır. Şu an itibariyle ilçelerimizden gelen tüm talepleri büyük bir hassasiyet ve titizlikle değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmede tüm çalışmalarımızın ve eksikliklerimizin tespitinde hangi ilçe, hangi köy, hangi mahalle olduğuna bakmaksızın top yekun hizmet anlayışımızla bir bütün olarak çözüm bulma gayreti içindeyiz. 2019 yılı maddi bütçesi ile BSK sıcak asfalta devam edilecek. 20 km'lik Keltepe Kayak Merkezi yolu başta olmak üzere tüm ilçelerimizde en az 25 km sıcak asfalt, kilitli parke alımı ve yapımı, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon ve fosseptik projeleri, yol genişletme çalışmaları ile köprü ve menfez projelerimizi vatandaşımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz.



İlimize tahsis edilen 10 milyon TL ile Çevre Bakanlığından 3 milyon + 3 milyon olmak üzere toplam 16 milyon TL'yi meclisimiz bütçeleştirecek. Bütçeleştirilecek ödeneğin 8 milyon TL'si ile bölgemize uzun yıllar hizmet edecek saatte 200 ton kapasiteli BSK sıcak asfalt plentimizi, sıcak asfalt silindirleri ve asfalt finişherini kurumumuza kazandırmış olacağız. Artan ödeneğin tamamıyla asfalt bitümü teminine gidilerek 45-50 günlük bir süre içerisinde tüm hazırlıklarımız tamamlanmış olacak.



Yıllardır özlemini çektiğimiz kendi asfaltımızı, kendi plentimizle üretme hedefimize ulaşmış oluyoruz.



Böylece asfalt müteahhidi ifadesini de literatürümüzden çıkarmış oluyoruz. Köydes ödeneklerimizin netleşmesiyle beraber tahsis edilen ödeneklerin de birleşmesiyle yapacağımız asfalt programlarının ilçelerimizde kilometre bazında 2019 yılı için devasa rakamlara ulaşacağını şimdiden görüyoruz" dedi.



Son yıllarda İl Genel Meclisi tarafından alınan isabetli kararlarla makine parkının tamamen yenilendiğini de kaydeden Sözen, şunları söyledi:



"Taş kırma konkasörleri idaremize kazandırılarak taş ocaklarımız ruhsatlandırılmış. Bugün gelinen noktada Asfalt Plentimizin kurulması noktasında irade ortaya konmuştur. İdaremiz geçmişle kıyaslandığında her bir ilçemiz için KÖYDES ödenekleriyle satın alabildiğimiz 10 bin ton malzeme yerine aynı ilçemiz için 70-80 bin ton malzemeyi kendimiz üretiyoruz. Yine her bir ilçemiz için ihale edebildiğimiz 4-5 km asfaltı bugün aynı ilçemiz için 30-35 km olarak kendimiz yapma imkanına sahibiz. Gerek performans programlarından gerekse rakamlardan anlaşılacağı üzere Karabük İl Özel İdaresi son yıllarda Meclisimiz tarafından alınan önemli ve isabetli kararlarla bölgesinin en güçlü Özel İdarelerinden biri haline gelmiştir. Mali disiplinden asla taviz vermeyen, kılı kırk yaran bütçe anlayışımızdan, sadece bütçe yapan değil, yapılan bütçeyi en ince ayrıntısına kadar denetleyen ve takip eden tüm Meclis üyelerimizi ayrı ayrı tebrik ediyor ve temsil ettiğimiz kurumumuzun bugün bu noktada olmasında büyük emeği ve gayreti olanlara teşekkür ediyorum." - KARABÜK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Bu Yıl Seçim Yapılacak

Antalya'da 3'ü Kız 5 Cani, Genç Kıza Ormanda Yaptıkları İşkenceyi Kamerayla Çekti

Dünyaca Ünlü Japon Firmasının Türkiye CEO'su, İstanbul'da Bir Otelde Hayatını Kaybetti

Bursa'da Genç Çiftin Öldüresiye Dövüldüğü Olayla İlgili 2 Polis Memuru Gözaltına Alındı