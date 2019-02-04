İl Genel Meclisinin Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı
1 saat önce
Kilis İl Genel Meclisi Mehmet Metin Karakuş Başkanlığında Şubat ayı ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Kilis
İl Genel Meclisi Mehmet Metin Karakuş
Başkanlığında Şubat ayı ilk toplantısını gerçekleştirdi.
İl Genel Meclisi Başkanı Karakuş başkanlığında, yapılan Şubat ayı toplantısında, iş makinesi kiralama, sondaj kuyusu açma, imalatı yapılan ürünlerinin fiyat satış tarifesi ve yol geçiş bedellerinin belirlenmesi, plan ve bütçe komisyonuna sevk edilmesi, 3 adet panelvan binek araç alınması için plan ve bütçe komisyonuna sevk edildi. Yavuzlu
köyünde 1/1000 uygulama imar planında 2471 parselde çalışma yapılacağından İmar ve Bayındırlık
komisyonuna sevk edildi. Gündeminde bulunan komisyon raporlarını görüşen Meclis 8 Şubat 2019 Cuma gününe kadar çalışmalarına devam ederek gündemindeki konuları görüşüp karara bağlanacağı bildirildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:12 Kaynak: İHA
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