Son Dakika Haberleri: İl Genel Meclisinin Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı

İl Genel Meclisinin Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Kilis İl Genel Meclisi Mehmet Metin Karakuş Başkanlığında Şubat ayı ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İl Genel Meclisinin Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Kilis İl Genel Meclisi Mehmet Metin Karakuş Başkanlığında Şubat ayı ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İl Genel Meclisi Başkanı Karakuş başkanlığında, yapılan Şubat ayı toplantısında, iş makinesi kiralama, sondaj kuyusu açma, imalatı yapılan ürünlerinin fiyat satış tarifesi ve yol geçiş bedellerinin belirlenmesi, plan ve bütçe komisyonuna sevk edilmesi, 3 adet panelvan binek araç alınması için plan ve bütçe komisyonuna sevk edildi. Yavuzlu köyünde 1/1000 uygulama imar planında 2471 parselde çalışma yapılacağından İmar ve Bayındırlık komisyonuna sevk edildi. Gündeminde bulunan komisyon raporlarını görüşen Meclis 8 Şubat 2019 Cuma gününe kadar çalışmalarına devam ederek gündemindeki konuları görüşüp karara bağlanacağı bildirildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:12 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gerçek Bir Başarı Hikayesi! Bulaşıkçılıktan Patronluğa Yükseldi 24 Haziran'ı Bilen Şirketin İstanbul Anketinden Çarpıcı Sonuç

Yasak Aşk Yaşadığı Ortaya Çıkan MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 18 Yıllık Eşinden Boşanıyor Sedat Peker'den Tehlikeli Çağrı: Mutlaka Silahlanın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 15:31:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İl Genel Meclisinin Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]