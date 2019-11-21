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İl Geneli Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvası Kızılcahamam'da başladı
6 saat önce
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen 2 kategoriden oluşan bayan ve erkek öğretmenlerin katıldığı İl Geneli Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvası, Kızılcahamam Gençlik ve Spor Müdürlüğü Rıza Doğan Kapalı Spor Salonu'nda oynanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:00 Kaynak: AA
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen 2 kategoriden oluşan bayan ve erkek öğretmenlerin katıldığı İl Geneli Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvası, Kızılcahamam Gençlik ve Spor Müdürlüğü Rıza Doğan Kapalı Spor Salonu'nda oynanıyor.
Kızılcahamam İlçe Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve Gençlik Spor Müdürü Nahit Şahin, öğretmenleri ziyaret ederek turnuvada başarı diledi.
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