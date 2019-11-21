Son Dakika Haberleri: İl Geneli Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvası Kızılcahamam'da başladı
Son Dakika Güncel İl Geneli Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvası Kızılcahamam'da başladı - Son Dakika

İl Geneli Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvası Kızılcahamam'da başladı

6 saat önce

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen 2 kategoriden oluşan bayan ve erkek öğretmenlerin katıldığı İl Geneli Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvası, Kızılcahamam Gençlik ve Spor Müdürlüğü Rıza Doğan Kapalı Spor Salonu'nda oynanıyor.

İl Geneli Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvası Kızılcahamam'da başladı, System.String[]

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen 2 kategoriden oluşan bayan ve erkek öğretmenlerin katıldığı İl Geneli Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvası, Kızılcahamam Gençlik ve Spor Müdürlüğü Rıza Doğan Kapalı Spor Salonu'nda oynanıyor.

Kızılcahamam İlçe Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve Gençlik Spor Müdürü Nahit Şahin, öğretmenleri ziyaret ederek turnuvada başarı diledi.

Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:00 Kaynak: AA
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