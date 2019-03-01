İl Genelinde Doktorların Ataması Yapıldı

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz Karabük'de 5 uzman tabip ve 6 tabip'in atandığını kamuoyu ile paylaştı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz Karabük'de 5 uzman tabip ve 6 tabip'in atandığını kamuoyu ile paylaştı.



Geçtiğimiz haftalarda Karabük'e gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, AK Parti Karabük Milletvekilleri ve AK Parti Karabük İl Başkanı ile KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesin'de incelemelerde bulunmuştu.



Doktor atamalarının ardından açıklama yapan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, " Milletvekillerimiz Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayımız Prof. Dr. Burhanettin Uysal'ın girişimleri üzerine Karabük ilimize 85. DHY Kurası ile KBÜ Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanemize 1 Uzman Tabip ve 4 Tabip, Safranbolu Devlet Hastanemize 4 Uzman Tabip ve Yenice Devlet Hastanemize 2 Tabip Ataması Yapılmıştır. Yeni göreve başlayan doktorlarımıza başarılar dilerim. Karabükümüze hayırlı olsun." dedi. - KARABÜK

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