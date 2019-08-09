İl Göç Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
11 dakika önce
Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında, İl Göç Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.
Kilis Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:23 Kaynak: İHA
Valisi Recep Soytürk başkanlığında, İl Göç Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen İl Göç Danışma Kurulu toplantısına Vali Recep Soytürk başkanlık etti. Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut
, 7 Aralık
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan
Karacoşkun, daire amir ve müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda görüş alış verişinde bulunuldu. Resmi kayıtlara göre 116 bin Suriyeli'nin bulunduğu Kilis'te, Öncüpınar Konteyner kenti boşaltılmıştı. Kilis'te Suriyeliler ait iş yeri daha önce tabelaların Arapçadan Türkçeye değiştirilmesi ve bir alınan kararlar ele alındı. Hafta sonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
başkanlığında Hatay
'da yapılan sınır güvenliği toplantısında alınan karlar ile ilgili olarak Vali Soytürk, İl Göç Danışma Kurulu üyelerini bilgilendirdi. - KİLİS
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