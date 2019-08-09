Son Dakika Haberleri: İl Göç Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
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İl Göç Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

11 dakika önce

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında, İl Göç Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.

İl Göç Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]
Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında, İl Göç Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen İl Göç Danışma Kurulu toplantısına Vali Recep Soytürk başkanlık etti. Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, daire amir ve müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda görüş alış verişinde bulunuldu. Resmi kayıtlara göre 116 bin Suriyeli'nin bulunduğu Kilis'te, Öncüpınar Konteyner kenti boşaltılmıştı. Kilis'te Suriyeliler ait iş yeri daha önce tabelaların Arapçadan Türkçeye değiştirilmesi ve bir alınan kararlar ele alındı. Hafta sonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Hatay'da yapılan sınır güvenliği toplantısında alınan karlar ile ilgili olarak Vali Soytürk, İl Göç Danışma Kurulu üyelerini bilgilendirdi. - KİLİS
Mehmet Abdi Bulut, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:23 Kaynak: İHA
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