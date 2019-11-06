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İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

8 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017'de 175 bin olan kaçak göçmen yakalamalarının 2018'de 268 bin olduğunu belirterek, "Bu yıl hali hazırda 371 bin oldu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017'de 175 bin olan kaçak göçmen yakalamalarının 2018'de 268 bin olduğunu belirterek, "Bu yıl hali hazırda 371 bin oldu. Dünyada böyle bir sayı yok. Biz bunu Avrupa'ya anlatmaya çalışıyoruz ama maalesef anlamıyorlar. NATO kafa, NATO mermer." dedi.

Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme toplantısında, düzensiz göçlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Afganistan, Pakistan bölgesinden ciddi bir düzensiz göç baskısı altında olunduğunu aktaran Soylu, şunları belirtti:

"Konu ciddi, 2017 yılında 175 bin olan kaçak göçmen yakalamalarımız 2018'de 268 bin olmuştu, bu yıl hali hazırda 371 bin oldu. Dünyada böyle bir sayı yok. Biz bunu Avrupa'ya anlatmaya çalışıyoruz ama maalesef anlamıyorlar. NATO kafa, NATO mermer, anlamak istemiyorlar. Avrupa'nın tamamında 1 milyon Suriyeli yok. 'Var' diyorlar ispat edemiyorlar. Biz 81 bin göçmeni bulunduğu ülkelere geri gönderdik. Dünyanın böyle bir rakamı yok. Bu büyük bir operasyon."

"Yıl sonu beklentimiz 400 bini aşması"

Dünyanın bu konuda üç maymunu oynadığını vurgulayan Soylu, ama mutlaka göçle ilgili mutlaka bir gün çare aramak zorunda kalacaklarını bildirdi.

Her ülkenin mücadelesinin mutlaka bir sınırı olacağını aktaran Soylu, Türkiye'nin bu konuda tüm kolluk birimleriyle kapasitesinin en üst sınırında çalıştığını dile getirdi.

Düzensiz göçün katlanarak devam edeceğini anlatan Soylu, "Yıl sonu beklentimiz 400 bini aşması yönündedir. Ancak Türkiye'nin bu işe ayırdığı kolluk birimlerinin kapasitesini ikiye katlaması mümkün değildir. Dolayısıyla burada batılı muhataplarımızın, artık bu misafirlerine ilişkin bir takım sorumlulukları üstlenmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Misafir teriminden belki pek hoşlanmıyorlar ama sonuçta bu insanlar onlara gidiyor, ifademiz pek de yanlış sayılmaz." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Süleyman Soylu, Antalya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:04 Kaynak: AA
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