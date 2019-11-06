İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin göç politikalarının, uygulamalarının gerek dünya göç tarihinde gerekse bugünkü tarihte dünyadaki bütün ülkelere hem referans hem de efsane olduğunu belirtti.

Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, göçmenlere karşı Türkiye'nin yaptığı çalışmaların hiçbir zaman unutulmayacağını, göçmenlerin de burada gördükleri hizmetleri unutmayacaklarını söyledi.

Göç alanında hizmet verenlere gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür eden Soylu, "Kör itikatlara, kararmış vicdanlara kafa tuttuğunuz için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin tarihin en güçlü göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığını, buna karşın da başarılı bir operasyon yürüttüğünü belirten Soylu, ilgili kurumlarda yapılan her gayretli çalışmadan haberdar olduklarını aktardı.

Göçün dünya tarihi boyunca var olan bir insan hareketi olduğunu anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Göçün sorun haline gelmesi modern zamanların ürünüdür. Siz insanları ölümden kaçmak zorunda bırakırsanız, yerlerinden, ana vatanlarından, bütün malını, hayatını, hatıralarını terk ederek çıkmak zorunda bırakırsanız, bu işte göç sorun haline gelir. Emperyalizm, insanlığın üzerine hem fakirleştirme hem de radikalleştirmeyle saldırdı ve insanlar doğal olarak kaçıyorlar. Aslında tam tabirle kaçışıyorlar. Orta Doğu'dan kaçıyorlar, Afrika'dan kaçıyorlar, Afganistan'dan, Pakistan'dan kaçıyorlar. Ne tesadüf ki hep aynı ülkelerin, aynı medeniyetin bir şekilde karıştırdığı işlerine müdahale ettiği ülkelerden kaçıyorlar. Emperyalizm doymuyor, doyacak gibi de görünmüyor."

"Karşımızda demirden kalpler var"

Göç dalgasının bitmeyeceğini, sömürge anlayışı, sorunlar dünyanın doğusunu istikrarsızlaştırma devam ettiği sürece göç meselesinin de devam edeceğini vurgulayan Soylu, göç rotasının Orta Doğu üzerinden sadece Türkiye'ye değil, dünyanın başka yönlerine de yöneldiğine işaret etti.

Göç dalgasında şu anda birinci neslin hakim olduğunu, ikinci neslin de ilerleyen süreçlerde bir sorun olarak dünyanın karşısına çıkacağını ifade eden Soylu, Avrupa'nın, Amerika kıtasının devlet başkanlarının, hükümet yöneticilerinin gelecekte ülkelerinin nasıl bir süreçle karşı karşıya kalacağını hesap etmediklerini, günlük meselelerle uğraştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu alanda söylenmesi gereken her şeyi devlet başkanlarının yüzüne söylediğini vurgulayan Soylu, "Karşımızda demirden kalpler, işitmeyen kulaklar, görmeyen gözler var." dedi.

Türkiye olarak göçü engellemediklerini, göçü yönettiklerini belirten Soylu, "Göç politikalarımız, uygulamalarımız gerek dünya göç tarihinde gerekse bugünkü tarihte dünyadaki bütün ülkelere hem referanstır hem de efsanedir. Bunu bu ülkenin kalbi, vicdanı, tarihi, medeniyeti, inancı, değerleri belirlemektedir." diye konuştu.

"Göçmenlerin biyometrik kayıtlarını aldık"

Türkiye'nin 2011'de ilk göç dalgası başladığında Suriyeli muhacirlerin biyometrik kayıtlarını aldığını aktaran Soylu, göçle karşılaştığında ne yapacağını bilen bir devlet gibi davrandıklarını söyledi.

Türkiye'ye düzenli gelmiş olanların, kaçak yakalananların hepsinin biyometrik bilgilerinin mevcut olduğunu vurgulayan Soylu, bu kayıtları isteyen batılı ülkelerin bulunduğunu ancak bunları paylaşmayacaklarını kaydetti.

"Türkiye'nin bir göç politikası yok." gibi bir algı oluşturulduğunu ifade eden Soylu, "Türkiye'nin göç politikasını sorgulamalarına gerek yok. Her şeyden önce Türkiye'nin bir göç karakteri var zaten. Yüz yıldır, iki yüz yıldır, beş yüz yıldır getirdiğimiz göçle ilgili devlet reflekslerimiz var. Bugün dünden farklı bir şey yapmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geldiği yerde can güvenliği olmayan kimseyi zorla geri göndermediklerini, gelenlerin barınma ve temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını, hiçbir kayıt dışılığa müsaade etmediklerini anlatan Soylu, kamu düzeninde herhangi bir sarsıntıya yol açmamaya özen gösterdiklerini bildirdi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün bugüne kadar başladığı 50 projeyi tamamladığına değinen Soylu, " Halihazırda 5 ilimizde bulunan geçici barınma merkezlerimizin sayısı şu anda itibarıyla 7'dir, buralarda barınan insan sayısı 62 bin 673. Bu yerlerin toplam kapasiteleri ise 123 bindir." dedi.

Teşkilatın süreci başından itibaren büyük bir başarıyla yürüttüğünü belirten Soylu, daha büyük başarılara da imza atacaklarını kaydetti.

"Dünyaya bir göç literatürü miras bırakacağımıza inancım tamdır." diyen Soylu, toplantıda tecrübelerin, bilgi birikimlerin en iyi şekilde değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

(Bitti)