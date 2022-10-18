İl Göç İdaresi'nden 'İnsan ticareti' ile ilgili anlamlı video - Son Dakika
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İl Göç İdaresi'nden 'İnsan ticareti' ile ilgili anlamlı video

18.10.2022 20:39

İl Göç İdaresi'nden 'İnsan ticareti' ile ilgili anlamlı video Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Hande Tuzkan Yeşilyurt: "Ülkemiz, insanı adeta bir ticari meta haline getiren ve köleleştiren bu suç türüne karşı çok önemli bir mücadele yürütmektedir"ESKİŞEHİR Eskişehir İl Göç İdaresi...

İl Göç İdaresi'nden 'İnsan ticareti' ile ilgili anlamlı video

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Hande Tuzkan Yeşilyurt: "Ülkemiz, insanı adeta bir ticari meta haline getiren ve köleleştiren bu suç türüne karşı çok önemli bir mücadele yürütmektedir"

ESKİŞEHİR Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 18 Ekim AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü çerçevesinde, "İnsan Ticareti Mağduru" göstergelerine dikkat çekmek ve farkındalığı arttırabilmek amacıyla bir video yayımlandı.

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerince 18 Ekim AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü dolayısıyla bir video hazırlandı. Oluşturulan video ile "İnsan Ticareti Mağduru" göstergelerine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalığı arttırabilmek amaçlandı. Eskişehir devlet tiyatrosu oyuncuları ve gönüllü oyuncular, videoda farklı kimliklerle yer alarak insan ticareti suçunun göstergelerini öne çıkardı. Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Hande Tuzkan Yeşilyurt ise video sonunda, suçun en sık görülme biçimlerinden ve 157 Yimer ile 112 Acil Çağrı hatlarının öneminden bahsetti.

"İnsan ticareti, bireylerin temek hak ve özgürlüklerinin en ağır şekilde ihlal edildiği bir insanlık suçudur"

Konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan İl Göç İdaresi Müdürü Yeşilyurt, "İnsan ticareti, bireylerin temek hak ve özgürlüklerinin en ağır şekilde ihlal edildiği bir insanlık suçudur. Cinsel ve emek sömürüsü, zorla evlendirme, dilendirme, çocuk askerlik, organ ve doku ticareti insan ticaretinin en sık görülme biçimlerindendir. Ülkemiz, insanı adeta bir ticari meta haline getiren ve köleleştiren bu suç türüne karşı çok önemli bir mücadele yürütmektedir. Sizler de bu mücadeleye destek olmak istiyorsanız, insan ticareti mağduru olabileceğini düşündüğünüz kişiler için 157 Yimer veya 112 Acil Çağrı merkezini arayabilir, kolluk birimlerini ve il göç idaresi birimlerine ihbarda bulunarak çaresiz hayatlara dokunabilirsiniz" dedi.

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Kaynak: İHA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Yeşilyurt, Eskişehir, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel İl Göç İdaresi'nden 'İnsan ticareti' ile ilgili anlamlı video - Son Dakika

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SON DAKİKA: İl Göç İdaresi'nden 'İnsan ticareti' ile ilgili anlamlı video - Son Dakika
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