İl Göç İdaresi önünde mülteci yoğunluğu - Son Dakika
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İl Göç İdaresi önünde mülteci yoğunluğu

12 dakika önce

Türkiye'nin, mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıklamasının ardından İl Göç İdaresi önüne gelen mülteciler burada yoğunluk oluşturdu.

İl Göç İdaresi önünde mülteci yoğunluğu, System.String[]

Türkiye'nin, mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıklamasının ardından İl Göç İdaresi önüne gelen mülteciler burada yoğunluk oluşturdu. Gelen otobüslere binmeye çalışan mülteciler adeta birbirlerini ezdi.


İdlib'deki saldırının ardından Türkiye, mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıkladı. Açıklamanın ardından İstanbul'da bulunan mülteciler gün içerisinde otobüslerle sınır kapılarına doğru gitmeye başladı. Fatih'te bulunan İl Göç İdaresi önünde toplanan mülteciler burada yoğunluk oluşturdu. Gelen otobüslere binmeye çalışan mülteciler birbirlerini ezerken, aralarında bebeklerin de olduğu mülteciler ise ezilme tehlikesi geçirdi.


Otobüsler daha sonra sınır kapısına doğru hareket etti. - İSTANBUL

Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:42 Kaynak: İHA
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