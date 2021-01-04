İl Göç İdaresi uluslararası öğrencilerle buluşuyor - Son Dakika

Karabük Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından on haftalık program kapsamında "Hayata Kattığınız Renkleri Seviyoruz" sloganıyla, Yemen'den Azerbaycan'a on farklı kültürle online olarak bir arada olunacak.

İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yüzden fazla farklı ülkeden lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri için yaklaşık 180 bin uluslararası öğrencinin bulunduğunu söyledi.

İl Göç İdaresi olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süresince birçok ülkenin uluslararası öğrencileri ile bir araya gelineceğini belirten Dorkaç, "Ülkemiz farklılıkları zenginlik olarak görerek, medeniyetimizden aldığı vefanın gereği birçok kültüre sahip çıkıyor." dedi.

Dorkaç, Türkiye olarak mazlumun yanında olmanın ve farklı kültürlerin de buluşma noktasında bulunmanın gururu içinde olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hayata Kattığınız Renkleri Seviyoruz' sloganıyla on farklı ülkeden uluslararası öğrenci kardeşlerimizle bir arada oluyoruz. Bu süreçte onların ikamet işlemleri hakkındaki tüm sorunlarını dinleyeceğiz. Uyum alanında sahada gerçekleştireceğimiz çalışmaları da beraber istişare edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de gönül coğrafyası derin bir memleketin evladı olarak onlarla bir arada olmaktan onur duyuyoruz."