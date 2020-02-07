İl Göç Kurulu toplandı - Son Dakika

İl Göç Kurulu Toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Valilikte düzenlenen toplantıya, Vali Gürel, Karabük Belediye Başkan Vekili Seher Berker, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Vali Gürel, yaptığı konuşmada, devletin, milletin ve sivil toplum kuruluşlarının, göçmenler için inanç, medeniyet ve insanlık adına önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

İl Göç Kurulu çalışmalarına değinen Vali Gürel, "Bizlere sığınan insanların da bizden beklentileri var. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yabancıların, toplumla uyumu konusunda gerekli katkıyı vermeliyiz. Türk Milleti olarak zorda kalan insanlara, yardım etmeyi her zaman öncelikli görev olarak kabul ediyoruz." dedi.

Daha sonra İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç tarafından yaptıkları çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.