İl Göç Kurulu toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Göç Kurulu toplandı - Son Dakika

İl Göç Kurulu toplandı

7 saat önce

İl Göç Kurulu Toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

İl Göç Kurulu toplandı, System.String[]

İl Göç Kurulu Toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Valilikte düzenlenen toplantıya, Vali Gürel, Karabük Belediye Başkan Vekili Seher Berker, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Vali Gürel, yaptığı konuşmada, devletin, milletin ve sivil toplum kuruluşlarının, göçmenler için inanç, medeniyet ve insanlık adına önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

İl Göç Kurulu çalışmalarına değinen Vali Gürel, "Bizlere sığınan insanların da bizden beklentileri var. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yabancıların, toplumla uyumu konusunda gerekli katkıyı vermeliyiz. Türk Milleti olarak zorda kalan insanlara, yardım etmeyi her zaman öncelikli görev olarak kabul ediyoruz." dedi.

Daha sonra İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç tarafından yaptıkları çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma'yı öldüren baba suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı
2 çocuk babası olan restoran işletmecisi, kendisini ağaca astı Ceza yazılan sürücü, küfür ve hakaretler yağdırıp jandarmayı tehdit etti Son dakika: Hafter milisleri, Libya'nın dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 22:24:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Göç Kurulu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]