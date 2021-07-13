Üye Girişi
İl Göç Kurulu Toplantısı Valimiz Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika

İl Göç Kurulu Toplantısı Valimiz Başkanlığında Yapıldı

13.07.2021 22:07
İl Göç Kurulu Toplantısı Valimiz Başkanlığında Yapıldı, System.String[]

İlimizde ikamet eden yabancı uyruklu misafirlerle ilgili yürütülen iş ve işlemlerin ele alındığı İl Göç Kurulu Toplantısı, Valimiz Hulusi Şahin başkanlığında Valilik toplantı salonunda yapıldı.

İlimizde ikamet eden yabancı uyruklu misafirlerle ilgili yürütülen iş ve işlemlerin ele alındığı İl Göç Kurulu Toplantısı, Valimiz Hulusi Şahin başkanlığında Valilik toplantı salonunda yapıldı.

Valimizin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda; ilimizde yaşayan yabancı misafirlerin ihtiyaçları, sosyal ve hukuki sorunları ele alınarak değerlendirildi.

İl Göç İdaresi Müdür Vekili İbrahim Halil Tokmak'ın, ilimizde yaşayan yabancı misafirlerle ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin kurulu bilgilendirmesiyle toplantı sona erdi.

Toplantıya; Batman Üniversitesi Rektörü, Vali Yardımcısı, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Göç İdaresi Müdür Vekili, SGK İl Müdürü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili, İŞKUR Müdürü, Belediye Başkan Yardımcısı, SYDV Müdürü, Gençlik ve Spor İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Vekili ve kurulun diğer üyeleri katıldı.

İl Göç Kurulu Toplantısı Valimiz Başkanlığında Yapıldı

GÖÇ, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İl Göç Kurulu Toplantısı Valimiz Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü 21:55 Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz 21:27 Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi 21:24 Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, insan iskeleti buldu 21:03 Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, insan iskeleti buldu Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu 20:09 Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: David Luiz ile görüşmeler devam ediyor 20:01 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: David Luiz ile görüşmeler devam ediyor
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 46 kişi vefat etti, 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi 19:45 Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 46 kişi vefat etti, 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memurunda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor 19:13 Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memurunda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor

Son Dakika Haberleri
18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:44 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi
18:16 Yıldız golcü Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi
18:07 Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı
18:00 Irak'ın güneyindeki hastane dehşeti yaşıyor! Korkunç yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi
17:57 Ses yaptığı için çocuğu darbetti! Cami müezzinine çifte soruşturma açıldı
17:54 Çay bahçesinde yorgun mermi dehşeti! Yaşlı adam kıl payı kurtuldu
17:54 İtalyan ve İngiliz futbolcular EURO 2020'nin en iyi 11'ine damga vurdu
17:43 Altının kilogramı 500 bin liraya çıktı
17:42 Rakiplere nefes aldırmayacak BİR Fenerbahçe geliyor! Vitor Pereira, 6 saniye kuralını devreye sokuyor
Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül'le anlaşmaya vardı Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül'le anlaşmaya vardı         
21:58
Fahrettin Koca'dan Sertab Erener'e yeniden yorumladığı Fahrettin Koca'dan Sertab Erener'e yeniden yorumladığı "Bu Son Olsun" şarkısı için teşekkür         
21:39
Leicester City, Ozan Kabak'ı renklerine bağlamak için harekete geçiyor Leicester City, Ozan Kabak'ı renklerine bağlamak için harekete geçiyor         
21:26
19 Eylül'de sahiplerini bulacak 73. Emmy Ödülleri'nin adayları belli oldu 19 Eylül'de sahiplerini bulacak 73. Emmy Ödülleri'nin adayları belli oldu         
21:22
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı! İşte hafta hafta 3 büyüklerin maçları Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı! İşte hafta hafta 3 büyüklerin maçları         
20:53
Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi         
20:02
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Eski eşini satırla kafasına vurarak öldüren katile 'canım' mesajı gerekçesiyle tahrik indirimi Eski eşini satırla kafasına vurarak öldüren katile 'canım' mesajı gerekçesiyle tahrik indirimi         
19:44
8 yaşındaki çocuk, havuzda herkesin gözü önünde boğuldu 8 yaşındaki çocuk, havuzda herkesin gözü önünde boğuldu         
18:59
Şahan Gökbakar'a Şahan Gökbakar'a "iskele" şoku! İzinsiz yerleştirmişti, kaldırılmasına karar verildi         
17:48
Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu         
17:46
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan "ittifak" açıklaması: Hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin         
17:05
Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü         
15:49
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 22:34:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Göç Kurulu Toplantısı Valimiz Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement