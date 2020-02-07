İl Göç Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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İl Göç Kurulu Toplantısı yapıldı

7 saat önce

Karabük'te, İl Göç Kurulu Toplantısı Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

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Karabük'te, İl Göç Kurulu Toplantısı Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.


Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Vali Gürel'in yanı sıra; Karabük Belediye Başkan Vekili Seher Berker, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Safranbolu Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Vali Gürel, İl Göç Kurulu Toplantısının; illerde yerel politikaların belirlenmesinde söz sahibi olan üst düzey yöneticilerin Türkiye'nin göç yönetim sistemiyle sosyal uyum konuları hakkında bilgilendirilmesini sağlamak, ildeki sığınmacı ve göçmenlere yönelik sosyal uyuma yönelik faaliyetleri teşvik etmek, bu konularda karşılaşılan güçlükleri yerinde tespit etmek, sosyal uyum politikaları noktasında çözüm önerileri getirmek ve uyum politikalarının güvenlik politikaları ile uyumlu olmasını sağlamayı hedeflediğini söyledi.


Devletin, milletin ve sivil toplum kuruluşlarının gerek Karabük'te gerekse ülke genelinde misafir göçmenler için inanç, medeniyet ve insanlık adına önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Gürel, "Bizlere sığınan insanların da bizden beklentileri var, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yabancıların toplumla uyumu konusunda gerekli katkıyı vermeliyiz. Türk milleti olarak zorda kalan insanlara yardım etmeyi her zaman öncelikli görev olarak kabul ediyoruz" diye konuştu.


Toplantıda, İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç tarafından kuruluşundan bugüne kadar Karabük'te ikamet eden Uluslararası Koruma, Geçici Koruma ve İkamet İzni sahibi misafirlere dair istatistikler, kolluk tarafından yakalanan düzensiz göçmen istatistikleri, kurumların misafirlere yönelik olarak verdikleri hizmetlere ait istatistikler ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünün misafirlere yönelik olarak yapmış olduğu uyum faaliyetlerini içeren sunum yapıldı. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:42 Kaynak: İHA
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