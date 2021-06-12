İl Göç Uzman Yardımcılarına Oryantasyon Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika

Genel Müdürlüğümüz, Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde yürütülen Geri Gönderme Merkezlerinin Kapasitelerinin Desteklenmesi ve İdari Gözetime Alternatif Tedbirlerin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Geri Gönderme Merkezlerinde çalışan 7. ve 8. promosyon İl Göç Uzman Yardımcılarına Yönelik Oryantasyon Eğitimi, 7-9 Haziran 2021 ve 9-11 Haziran 2021 tarihlerinde iki grup halinde Antalya'da gerçekleşti.

9 Haziran 2021 tarihinde, eğitim sonrasında Destek Hizmetleri Dairesi Başkanımız Abdulaziz AYDIN, Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ve Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.