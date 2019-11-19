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İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı

6 saat önce

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında il yöneticileri ve kaymakamlarla bir araya geldi.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, System.String[]

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında il yöneticileri ve kaymakamlarla bir araya geldi.


Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve kaymakamlar katıldı.


Vali Mustafa Tutulmaz, toplantıda kaymakamlara ilçelerinde yapılan yatırımların takipçisi olmalarını, yatırımların belirlenen sürelerde bitmesi için denetimlere ağırlık vermeleri uyarısında bulundu. Vali Tutulmaz, eğitim seviyesinin yükseltilmesi, devam eden yatırımlara ait kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, afetler öncesinde alınması gereken tedbirler, bürokratik işlemlerin hızlandırılması, trafik ve güvenlik tedbirleri, SYDV yardımları, çevre sağlığıyla ilgili konularda da kaymakamlara talimatlarda bulundu.


Toplantıda ayrıca yaklaşan kış şartları dolayısıyla alınacak tedbirler de gözden geçirildi. Herhangi bir sıkıntıya mahal verilmemesi için uyarılarda bulunan Vali Tutulmaz, gerekli hassasiyetin gösterilmesinin gerektiğini belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:00 Kaynak: İHA
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