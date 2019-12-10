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İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı

6 saat önce

Eskişehir'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirildi.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, System.String[]

Eskişehir'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirildi.


Düzenlenen toplantıya, Garnizon Komutan Vekili Hv. Tuğg. Gürhan Ergürhan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, ilçe kaymakamları ve ilgililer katıldı. Vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için, alınması gereken tedbirlerin değerlendirildiği toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Çakacak, verimlilik ve hizmet kalitesini arttırma adına bu tür yapılan toplantıların önemli olduğunu söyledi.


Eskişehir'deki okulların güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, genel güvenlik ve asayişi etkileyen konuların değerlendirildiği toplantıda Vali Çakacak, vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak, güvenli ve huzurlu bir ortam içerisinde hayatlarını sürdürecek tüm tedbirlerin alınması için gerekli çalışmaların ilgili kurumlarca hassas bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Vali Çakacak son olarak, "İlimizdeki huzur ortamını devam ettirmek, vatandaşlarımızın rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak en temel görevlerimizden biridir. Güvenlik birimlerimiz, diğer kurumlarımızla birlikte gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak şehrimizde ki huzur ortamını korumak için gece gündüz çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.


İl genelinde son zamanlarda meydana gelen olaylar ve gelişmelerin değerlendirildiği toplantı, görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Jandarma, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:41 Kaynak: İHA
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