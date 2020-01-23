İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı

6 saat önce

Amasya İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, System.String[]

Amasya İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirildi.


Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ve diğer yetkililer de katıldı.


Toplantıda Amasya'da genel güvenlik ve asayişini etkileyen konular değerlendirilerek yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar görüşüldü. - AMASYA

Piyade, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kanlı infaz aydınlatıldı! Hala ve yeğen gözaltına alındı
AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "iğne kör etti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 00:18:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]