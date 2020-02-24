İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
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İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleşti

7 saat önce

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Özdemir Çakacak başkanlığında yapıldı.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleşti, System.String[]

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Özdemir Çakacak başkanlığında yapıldı.


Eskişehir'deki okulların güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, kara yolu trafik güvenliği, genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular ile kış mevsimi olması nedeniyle kış şartlarında alınan tedbirlerin görüşüldüğü toplantının açılışında konuşan Vali Çakacak, vatandaşların huzurlu ve güvenilir bir şekilde hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına yapılan çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi. Vali Çakacak, "İlimizde huzur ve güvenin sağlanması, sağlanan huzur ortamının devam ettirilmesi ve güvenli bir Eskişehir için polis ve jandarma mesai mefhumu gözetmeksizin görevi başındadır" dedi.


Genel güvenlik ve asayişi etkileyen konuların değerlendirildiği toplantı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.


Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya; Garnizon Komutan Vekili Hv. Tuğg. Gürhan Ergürhan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, kaymakamlar ve ilgililer katıldı. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:32 Kaynak: İHA
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