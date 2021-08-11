İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı Sayın Valimizin Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika
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İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı Sayın Valimizin Başkanlığında Yapıldı

11.08.2021 21:25
İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı Sayın Valimizin Başkanlığında Yapıldı

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Valimiz Sayın Mehmet Makas başkanlığında; 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Dr.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Valimiz Sayın Mehmet Makas başkanlığında; 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdür Yardımcısının katılımıyla, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda; vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına ilimiz genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler ele alındı. İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısının ardından ilçelerin ihtiyaçlarını, sorunlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla ilçe kaymakamları ve ilgili kamu kurum yöneticileri ile toplantı gerçekleştiren Sayın Valimiz Mehmet Makas, ilçelerdeki çalışmalar hakkında kaymakamlardan bilgi aldı.

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı Sayın Valimizin Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı Sayın Valimizin Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika
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