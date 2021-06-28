İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.
Her hafta Pazartesi günleri gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Aykut Gürses ile İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç katıldı.
Toplantıda; uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, asayiş, trafik güvenliği konuları değerlendirilerek alınması gereken önlemler görüşüldü.
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı - Son Dakika