Son Dakika Haberleri: İl Hakem Kurulu Başkanı Turgay Duman'ın Acı Günü

İl Hakem Kurulu Başkanı Turgay Duman'ın Acı Günü

25 dakika önce

Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı ve Üst Klasman Hakem Gözlemcisi Turgay Duman'ın annesi Hanife Çelebi (80) vefat etti.

İl Hakem Kurulu Başkanı Turgay Duman'ın Acı Günü, System.String[]
Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı ve Üst Klasman Hakem Gözlemcisi Turgay Duman'ın annesi Hanife Çelebi (80) vefat etti.

Kayseri Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı ve Üst Klasman Hakem Gözlemcisi Turgay Duman'ın yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden annesi Hanife Çelebi, Dün Hunat camiinde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Şehir Mezarlığına defnedildi. Cenazeye Kayseri Bölgesi Hakemlerinin tamamına yakını katılırken, spor camiasından antrenör, sporcu ve saha komiserleri Duman'ı yalnız bırakmadı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:01 Kaynak: İHA

Spor
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