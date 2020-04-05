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İl hakeminin eşi korona virüsünü atlattı, sıra hakemde
6 saat önce
Zonguldaklı İl Hakemi Eren Ferhat Çelik'in eşi Tuğçe Yozgatlı Çelik, korona virüs salgının büyük bir kısmını atlatarak evde tedavi edilmesine başlandı.
Zonguldaklı İl Hakemi Eren Ferhat Çelik'in eşi Tuğçe Yozgatlı Çelik, korona virüs salgının büyük bir kısmını atlatarak evde tedavi edilmesine başlandı.
Zonguldaklı İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Yozgatlı Çelik korona virüs teşhisi nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Çelik çiftinden iyi haberler gelmeye başladı. Tuğçe Yozgatlı Çelik'in salgının büyük bir kısmını atlattığı ve tedavisinin evde devam edilmesine karar verildi. Öte yandan İl Hakemi Çelik'in durumunun ise iyiye gittiği ve tedavisine devam edildiği belirtildi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 05:46 Kaynak: İHA
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