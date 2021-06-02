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İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ( 02.06.2021/ 31 - Son Dakika

İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ( 02.06.2021/ 31

02.06.2021 13:08
İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ( 02.06.2021/ 31, System.String[]

GÜNDEM Koronavirüs (Covid-19) Salgınından Vatandaşlarımızı Korumak ve Salgını Engellemek için Sinema Salonları Faaliyetlerine Yönelik Alınması Gereken Tedbirler.

GÜNDEM Koronavirüs (Covid-19) Salgınından Vatandaşlarımızı Korumak ve Salgını Engellemek için Sinema Salonları Faaliyetlerine Yönelik Alınması Gereken Tedbirler.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Sayın Valimiz İsmail USTAOĞLU Başkanlığında 02. 06. 2021 Çarşamba günü saat 10. 00'da yukarıdaki gündem maddesini görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştır.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen 01. 06. 2021 tarihli ve 8878 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve bu doğrultuda alınan (2021/30) sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07. 00­21. 00 saatleri arasında %50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır.

İçişleri Bakanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha devam etmesine yönelik alınan talepler ile salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının sağlanması hususu ve 01. 06. 2021 tarihli 8962 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi göz önünde bulundurularak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınan karar gereğince sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesine,

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca; Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, uygulamada birlikteliğin sağlanması için alınan kararların ilgili kurumlara iletilmesi için Kaymakamlıklara iletilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Haziran, Kamu, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ( 02.06.2021/ 31 - Son Dakika


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