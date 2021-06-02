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İl Hıfzıssıhha Kurulu 2021/26 Sayılı Kararı - Son Dakika

İl Hıfzıssıhha Kurulu 2021/26 Sayılı Kararı

02.06.2021 14:28
İl Hıfzıssıhha Kurulu 2021/26 Sayılı Kararı, System.String[]

İl Hıfzıssıhha Kurulu 2021/26 Sayılı KararıİL HIFZISSIHHA KURULU 2021/6 SAYILI KARARIKoronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri...

İl Hıfzıssıhha Kurulu 2021/26 Sayılı KararıİL HIFZISSIHHA KURULU 2021/6 SAYILI KARARI Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir. Bu çerçevede gerek 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana sırasıyla uygulan kısmi kapanma, tam kapanma ve kademeli normalleşme tedbirleri ile birlikte sosyal izolasyonun artırılması gerekse aziz milletimizin tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakarca yaklaşımı sonucunda günlük vaka, hasta ve ağır hasta sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığı kamuoyunun malumudur. Öte yandan hep birlikte elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki dönemde de önemini korumaktadır. Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen 2021/25 nolu Kurul Kararımız ile 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07. 00-­21. 00 saatleri arasında %50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında; İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından il genelinde uygulanmak üzere alınan 2021/26 sayılı karar aşağıdaki linkte verilmiştir. Alınan tedbir ve kararların harfiyen uygulanmasını ve uygulama esnasında herhangi bir aksaklığa yada mağduriyete mahal verilmemesi bakımından gereken titizlik ve hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederiz. Aksi halde belirtilen karar ve kurallara uymayan kişilere "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre ilgili kanunun amir hükümleri gereğince yasal işlem yapılacak olup, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin olarak ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Haziran, Kamu, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İl Hıfzıssıhha Kurulu 2021/26 Sayılı Kararı - Son Dakika


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