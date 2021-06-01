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İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (2021-43) - Son Dakika

İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (2021-43)

01.06.2021 11:47
İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (2021-43), System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-­19) salgınının kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-­19) salgınının kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin görüşleri çerçevesinde salgının diğer ülkelerdeki seyri ile aşılama faaliyetleri göz önünde bulundurularak ülkemize girişi yapacak kişilere yönelik tedbir kararları İçişleri Bakanlığı'nın 02. 01. 2021 tarih 3 sayılı Genelgesi ve bilahare yayımlanan diğer genelgelerle uygulamaya konulmuştur.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 29. 05. 2021 tarih 708 sayılı yazısı ile Covid-­19 salgınının ülkemizdeki ve dünya genelindeki seyrine ilişkin gelişmeler ve güncel vaka sayıları, aşılama oranları vb. kriterler göz önünde bulundurularak ülkemize giriş yapacak kişiler hakkında alınması gereken yeni tedbir önerileri bildirilmiştir.

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı'nın 31. 05. 2021 tarih 8832 sayılı Genelgesi doğrultusunda; salgınla mücadele tedbirleri kapsamında tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz) ülkemize girişlerde uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren İlimize girişlere ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Ülkemize girişlere ilişkin olarak genel çerçeveyi belirleyen İçişleri Bakanlığı'nın 02. 01. 2021 tarih 3 sayılı Genelgesi ile bu Genelge hükümlerinde değişiklikler öngören ve sonrasında yayımlanmış Genelgelerin ilgili madde hükümleri 31 Mayıs 2021 saat 23. 59 itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

2. Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka'dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler Kaymakamlıklarca belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacaktır. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14. Günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacaktır.

3. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir.

4. İkinci ve üçüncü madde de sayılanlar dışında kalan diğer ülkelerden tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz) ülkemize girişlerde girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır.

Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecektir.

5. İkinci maddede sayılan ülkelerden gelenler hariç olmak üzere tüm sınır kapılarımızdan ülkemize yapılacak girişlerde kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecektir.

Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVİD­-19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır.

Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacaklar ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacaktır. Bu kişilerden Hindistan mutantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 14. günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılacaktır.

6. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak­gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri SARS-­CoV-­2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.

Yukarıda belirtilen tedbire ilişkin Kaymakam ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli çalışmaların ivedilikle planlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, PCR Testi, Kamu, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (2021-43) - Son Dakika


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