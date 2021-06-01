Üye Girişi
İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (2021-43) - Son Dakika

İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (2021-43)

01.06.2021 13:57
İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (2021-43), System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-­19) salgınının kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-­19) salgınının kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin görüşleri çerçevesinde salgının diğer ülkelerdeki seyri ile aşılama faaliyetleri göz önünde bulundurularak ülkemize girişi yapacak kişilere yönelik tedbir kararları İçişleri Bakanlığı'nın 02. 01. 2021 tarih 3 sayılı Genelgesi ve bilahare yayımlanan diğer genelgelerle uygulamaya konulmuştur.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 29. 05. 2021 tarih 708 sayılı yazısı ile Covid-­19 salgınının ülkemizdeki ve dünya genelindeki seyrine ilişkin gelişmeler ve güncel vaka sayıları, aşılama oranları vb. kriterler göz önünde bulundurularak ülkemize giriş yapacak kişiler hakkında alınması gereken yeni tedbir önerileri bildirilmiştir.

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı'nın 31. 05. 2021 tarih 8832 sayılı Genelgesi doğrultusunda; salgınla mücadele tedbirleri kapsamında tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz) ülkemize girişlerde uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren İlimize girişlere ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Ülkemize girişlere ilişkin olarak genel çerçeveyi belirleyen İçişleri Bakanlığı'nın 02. 01. 2021 tarih 3 sayılı Genelgesi ile bu Genelge hükümlerinde değişiklikler öngören ve sonrasında yayımlanmış Genelgelerin ilgili madde hükümleri 31 Mayıs 2021 saat 23. 59 itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

2. Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka'dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler Kaymakamlıklarca belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacaktır. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14. Günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacaktır.

3. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir.

4. İkinci ve üçüncü madde de sayılanlar dışında kalan diğer ülkelerden tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz) ülkemize girişlerde girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır.

Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecektir.

5. İkinci maddede sayılan ülkelerden gelenler hariç olmak üzere tüm sınır kapılarımızdan ülkemize yapılacak girişlerde kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecektir.

Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVİD­-19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır.

Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacaklar ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacaktır. Bu kişilerden Hindistan mutantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 14. günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılacaktır.

6. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak­gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri SARS-­CoV-­2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.

Yukarıda belirtilen tedbire ilişkin Kaymakam ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli çalışmaların ivedilikle planlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, PCR Testi, Kamu, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (2021-43) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Haluk Levent, çalışamamaları nedeniyle Haluk Levent, çalışamamaları nedeniyle "Perişanız" diyen müzisyenlerin faturalarını ödemek için çağrı yaptı Duruşmaya gelen taraflar adliye önünde birbirine girdi: 2 kişi yaralandı Duruşmaya gelen taraflar adliye önünde birbirine girdi: 2 kişi yaralandı Bakan Koca: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı Bakan Koca: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı! Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı! Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Atatürk kırmızı çizgimizdir" diyen Bahçeli'ye tepki gösterdi: O çizgi Saray'a yaklaşırken renk değiştiriyor Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı Fenerbahçe, David Luiz için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek Fenerbahçe, David Luiz için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek

Son Dakika Haberleri
15:31 Haluk Levent, çalışamamaları nedeniyle "Perişanız" diyen müzisyenlerin faturalarını ödemek için çağrı yaptı
15:24 Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş
15:23 Duruşmaya gelen taraflar adliye önünde birbirine girdi: 2 kişi yaralandı
15:22 Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor
15:16 Çalışamadıkları için sitem eden ünlülere "Homurdanmayın" diyen Cüneyt Özdemir, tepkilerin ardından geri adım attı
15:00 İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar
14:55 Dünyayı tehdit eden bir tehlike daha: Işık kirliliği
14:54 Kılıçdaroğlu, "Atatürk kırmızı çizgimizdir" diyen Bahçeli'ye tepki gösterdi: O çizgi Saray'a yaklaşırken renk değiştiriyor
14:28 Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı
14:21 Fenerbahçe, David Luiz için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek
Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu "Duruşma vardı" nedeniyle iptal oldu         
15:33
Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş         
15:24
Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor         
15:22
Çalışamadıkları için sitem eden ünlülere Çalışamadıkları için sitem eden ünlülere "Homurdanmayın" diyen Cüneyt Özdemir, tepkilerin ardından geri adım attı         
15:17
İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar         
15:00
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşıyor Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşıyor         
14:40
Meltem Miraloğlu sabun ticaretine başladı! Eşinin üzerinden şirket kuracak Meltem Miraloğlu sabun ticaretine başladı! Eşinin üzerinden şirket kuracak         
14:32
Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı         
14:29
İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor         
13:14
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir         
12:10
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı         
11:21
Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi         
11:18
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar         
09:30
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 15:38:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (2021-43) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement