İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (2021-45) - Son Dakika

İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (2021-45)

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığı'nın 01. 06. 2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesi ve 01. 06.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığı'nın 01. 06. 2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesi ve 01. 06. 2021 tarih ve 44 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07: 00­-21: 00 saatleri arasında %50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır.

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Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha devam etmesine yönelik alınan talepler ile salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının sağlanması hususu göz önünde bulundurularak, İçişleri Bakanlığı'nın 01. 06. 2021 tarih 8962 sayılı genelgesine istinaden sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesine,


Bu doğrultuda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına ve alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine karar verilmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İçişleri Bakanlığı, Haziran, Toplum, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:58 Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (2021-45) - Son Dakika
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