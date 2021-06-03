İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ( 6 Haziran'da Yapılacak Seçimler ) - Son Dakika

T. C.
YOZGAT VALİLİĞİ
İL HIFZISSIHHA KURUL TOPLANTISI
KARAR TARİHİ : 03. 06. 2021
KARAR NO : 154
KARAR KONUSU : 6 Haziran'da Yapılacak Seçimler
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EK:
1- İçişleri Bakanlığı'nın 6 Haziran'da Yapılacak Seçimler konulu Genelgesi 2- Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 01. 06. 2021 tarihli Seçim Yapılacak Yerler konulu yazısı ve ekli Seçim Yapılacak Yerler listesi
Kaynak: Habermetre
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