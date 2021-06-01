T. C.
YOZGAT VALİLİĞİ
İL HIFZISSIHHA KURUL TOPLANTISI
KARAR TARİHİ : 01. 06. 2021
KARAR NO : 151
KARAR KONUSU: Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri
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EK:
İçişleri Bakanlığı'nın 01. 06. 2021 tarihli Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri konulu Genelgesi İçişleri Bakanlığı'nın Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri konulu Genelgesi Ek Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ( Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri ) - Son Dakika