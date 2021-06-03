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İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2021/39) (Darüşşafaka Giriş Sınavı Hakkında) - Son Dakika

İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2021/39) (Darüşşafaka Giriş Sınavı Hakkında)

03.06.2021 19:21
İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2021/39) (Darüşşafaka Giriş Sınavı Hakkında), System.String[]

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 03. 06. 2021 Perşembe günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 03. 06. 2021 Perşembe günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu çerçevede kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen 01. 06. 2021 tarih ve 2021/ 35 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul'u kararı ile 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22. 00-05. 00 saatleri arasında; pazar günleri ise cumartesi saat 22. 00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05. 00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçlarla şehirlerarası seyahat kısıtlaması getirilmesi kararlaştırılmıştır.

Özel Darüşşafaka Ortaokulu Müdürlüğü tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün izni ile 20 Haziran 2021 Pazar günü saat 10: 00'da Darüşşafaka Giriş Sınavının gerçekleştirileceği ve 28 il merkezinde gerçekleştirilecek söz konusu sınava 81 ilden öğrencilerin katılım sağlayacağı bilgisi iletilmiştir.

Bu kapsamda;

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 20 Haziran 2021 Pazar günü İlimizde de gerçekleştirilecek;

1- Bursluluk sınavına katılacak çocuklar ile kendilerine refakat eden iki yetişkinin sokağa çıkma kısıtlamasından ve sınava katılım için şehirlerarası seyahatin zorunlu olması durumunda şehirlerarası seyahat kısıtlamasından,

2- Sınavda görev alacak kurum yönetici ve öğretmenleri ile görevlendirilen diğer öğretmenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından ve sınava ilişkin zorunluluk arz etmesi durumunda şehirlerarası seyahat kısıtlamasından,

Muaf tutulmalarına,

Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Hıfzıssıhha Kurulu, Haziran, Pazar, Aydın, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2021/39) (Darüşşafaka Giriş Sınavı Hakkında) - Son Dakika


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