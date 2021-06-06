GÜNDEM Koronavirüs (Covid-19) Salgınından Vatandaşlarımızı Korumak ve Salgını Engellemek İçin İlimizde Yapılacak Seçimlere Yönelik Alınması Gereken Tedbirler.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Sayın Valimiz İsmail USTAOĞLU Başkanlığında 04. 06. 2021 Cuma günü saat 16. 00'da yukarıdaki gündem maddesini görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştır.

?Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığı'nın 01. 06. 2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesi ve 01. 06. 2021 tarih ve 44 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 1 Haziran 2021tarihinden itibaren Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22. 00­05. 00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi saat 22. 00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05. 00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri getirilmiştir.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 01. 06. 2021 tarihli ve 133681 yazısında; tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü, İlimizde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi, mahallede ise muhtar ve/veya ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinin 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanununun 29'uncu ve 33'üncü maddeleri gereğince yapılacağından bahisle bu yerlerde yapılacak seçimlerde görev alacak kişiler ile seçmenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması talep edilmektedir.

İçişleri Bakanlığı'nın 02. 06. 2021 tarih ve 9070 sayılı Genelgesi doğrultusunda; seçim yapılacak yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlarımızın Anayasamızda yer alan seçme ve seçilme hakkını tam anlamıyla kullanabilmelerini temin etmek amacıyla Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 01. 06. 2021 tarihli ve 133681 yazısı ve ekinde belirtilen belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi ile diğer yerlerdeki muhtar ve/veya ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinde;

Seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini ibraz etmeleri,

Oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri,

İkamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak,

kaydıyla seçimlerde görev alacak kişiler ile bu yerlerdeki seçmenlerin 06 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları gerektiği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığı'nın 02. 06. 2021 tarih ve 9070 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınan karar gereğince;

Kaymakamlarca;

1. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak kişilere dair 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ivedilikle alınmasına,

2. 6 Haziran 2021 Pazar günü muhtarlık, ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimi yapılacak yerleşim yerlerinde seçim güvenliğinin tesisi amacıyla her türlü tedbirin kolluk kuvvetleri vasıtasıyla planlanmasına/alınmasına,

3. Muhtarlık, ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimi yapılacak yerlerde Vali Yardımcılarının başkanlığında oluşturulacak seçim koordinasyon merkezlerinin 6 Haziran 2021 Pazar günü çalışır halde bulunması sağlanarak, seçim günü olayları ve teslim edilen sandık bilgilerinin Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığına (GAMER) bildirilmesine,

4. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununun 79'uncu ve 82'nci maddelerinde yer verilen; seçim günlerinde emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimsenin seçim yerlerinde silah taşıyamayacakları ve seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına kimsenin silahla girmesine müsaade edilmemesine,

5. Seçim sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra beklediği sonuçları alamayan kişi veya gruplarca istenmeyen olayların meydana gelebileceği ya da istediği sonuçları alan kesimlerin geniş katılımlar ile kutlama etkinlikleri düzenleyebileceği göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınmasına,

Yenilenmesine karar verilen seçimlerde yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde planlamaların yapılmasına, özellikle muhtar ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinde adayların aralarındaki husumetlerde dikkate alınarak yaşanması muhtemel gerilimlerin önüne geçilmesine, seçimin güven ortamında geçmesi ve istenmeyen olayların önlenmesi amacıyla mahallin şartlarına göre gerekli ilave tedbirlerin alınması ve uygulamada herhangi aksamaya meydan verilmemesine, uygulamada birlikteliğin sağlanması için alınan kararların ilgili kurumlara iletilmesi için Kaymakamlıklara iletilmesine,

?Oy birliği ile karar verilmiştir.