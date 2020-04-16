İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlar - Son Dakika
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İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlar

6 saat önce

Kayseri Valiliği tarafından oluşturulan İl Hıfsızsıhha kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlar, System.String[]

Kayseri Valiliği tarafından oluşturulan İl Hıfsızsıhha kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.


Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, alınan yeni kararlarla ilgili şu bilgilere verildi:


"İzinsiz olarak (bireylerin sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde toplu olarak bir araya gelmelerine neden olabilecek) her türlü pazar, panayır vb. yerlerin oluşmaması için belediyelerimiz ve kolluk birimlerimizce gerekli önlemlerin alınmasına, kapıya servis hizmeti sunan firmaların, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince hijyen şartlarına uygunluk konusunda sürekli denetlenmelerine, COVID-19 hastaları ile temas öyküsü bulunan vatandaşlarımızın hastalığa dair herhangi bir semptomu mevcut olmasa da virüsü almış olma riskine binaen semptom görüldüğünde erken müdahale edebilmek ve hastalık görülürse yayılımını engellemek amacıyla 14 gün süreyle evde karantina gerekmekte olup, İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz aracılığıyla bu durumda olan vatandaşlarımız her gün aranarak "COVID-19'a İlişkin Evde Takip" yapılmakla birlikte, Karantina tedbirlerine aykırı hareket edilmesi durumunda; gerekli yasal müeyyidelerin uygulanmasına, Coronavirüs vakalarında artma eğilimi olması halinde sağlık kurumlarının karantina ve tedavi hizmetlerinde destek personeli ihtiyacının artabileceği değerlendirildiğinden, ihtiyaç duyulması halinde Belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli temizlik ve güvenlik personelinin, sağlık kurumları ve karantina hizmetleri yürütülen yerlerde vazifelendirilmelerine, marketlerin girişine müşterilerin kullanması için; tek kullanımlık poşet eldivenlerin, çıkış bölümüne ise Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilen el dezenfektanların konulmasına ve eldiven atıkları için uygun bir çöp kutusunun konulmasına, Tramvay duraklarında ve otobüs içlerinde vatandaşlarımızın kullanımı için Büyükşehir Belediyesince Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilen el dezenfektanların konulmasına karar verildi."


Açıklama şu şekilde devam etti:


"İnşaatlarda çalışan işçilerin mutlak surette maske ile çalışmaları hususunda gerekli denetimlerin belediye ekiplerince yapılmasına, İlimizde faaliyet gösteren fırınlarda; sadece (ekmek, pide, kıymalı, peynirli, tahinli vb. unlu mamuller) toptan veya perakende satışa konu unlu mamullerin üretilmesine, vatandaşlar tarafından dışarıda hazırlanarak pişirilmek üzere fırınlara getirilen (güveç, fırınağzı, tava vb. yemeklerin) pişirilmemesine, toptan veya perakende satışa konu unlu mamullerin üretilmesinde (ekmek, pide, kıymalı, peynirli, tahinli vb. unlu mamuller) iftar ve sahur vakitlerinden önce tüketime sunulup satışlarının gün içine yayılması suretiyle yoğunluk yaşanmaması için fırın işletmecilerince gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, fırın içerisine sosyal mesafe kurallarına aykırı olarak müşteri kabul edilmemesine, fırın önlerinde de yoğunluk yaşanmaması ve sosyal mesafelerin korunması için gerekli düzenleme ve tedbirlerin (şerit çekimi, koridor oluşturulması vb.) fırın işletmecileri tarafından alınmasına, fırınlardan maskesi bulunmayan vatandaşlara satış yapılmamasına, maskesi bulunmayan vatandaşlara belediyelerce fırın önlerinde maske dağıtılmasına, yaşanabilecek yoğunluk dolayısıyla çalışanların mutlak surette maske ve eldiven kullanmalarına, yukarıda yer alan düzenlemelere yönelik olarak ilgili belediyelerce gerekli denetimlerin titizlikle yapılmasına, mevsimlik tarım işçileri ile hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri ile ilgili olarak ise; 10.04.2020 tarih ve 01 No'lu İlimiz Tarımda Coronavirüs Tedbirleri/Mevsimlik İşçi Komisyonunda alınan kararlar doğrultusunda işlemlerin yürütülmesine, oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ

Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 04:43 Kaynak: İHA

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