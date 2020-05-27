İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlar - Son Dakika

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.



Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, alınan yeni kararlara ilişkin şu bilgiler verildi:



"Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Korona virüs (Covid19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi doğrultusunda 81 ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin kararlar alınarak uygulanmaktadır. 18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın belirlenecek gün ve saat aralıklarında sokağa çıkmalarına Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda izin verilmesinin uygun görüldüğünü belirten 26.05.2020 tarihli ve 8366 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda Valiliğimizce yayımlanan 26.05.2020 tarihli ve 9126 Sayılı Genel Emire istinaden: İçişleri Bakanlığı'nın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 27.05.2020 Çarşamba günü 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin ise 29.05.2020 Cuma günü, 11.00- 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında İçişleri Bakanlığı'nın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi kapsamında 81 ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılmasına, yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ