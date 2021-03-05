İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Iğdır İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında toplandı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerle birlikte salgının seyrinde ülke genelinde olduğu gibi Iğdır'da da ciddi bir düşüş yaşandı.

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, Iğdır İl Hıfzıssıhha Kurulu Valimiz H. Engin Sarıibrahim başkanlığında toplanarak kontrollü normalleşme döneminde ilimizde alınacak tedbirler görüşüldü" denildi. - IĞDIR