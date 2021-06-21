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İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2021 Yılı 29 Nolu Kararı - Son Dakika

İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2021 Yılı 29 Nolu Kararı

21.06.2021 20:04
İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2021 Yılı 29 Nolu Kararı, System.String[]

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım...

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığı'nın 01. 06. 2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesi ve 01. 06. 2021 tarih ve 26 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22: 00­05: 00 saatleri arasında? pazar günleri ise cumartesi saat 22: 00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05: 00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçlarla şehirlerarası seyahat kısıtlaması getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığının 11. 06. 2021 tarih ve 9581 sayılı "Baro Genel Kurulları" hakkındaki genelgeleri ile sokağa çıkma kısıtlamalarına getirilmesi gereken yeni muafiyetler ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, 07. 06. 2021 tarih ve 543311 sayılı yazısı ile Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakalarının yapılacağı günlerin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen program çerçevesinde haziran ayı boyunca çarşamba ve pazar günlerinde düzenlenecek müsabakalara katılacak takımlar açısından sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarından muafiyet talep edilmektedir.

Bu çerçevede? İçişleri Bakanlığının "Baro Genel Kurulları" ve Gençlik ve Spor Bakanlıklarının "Bölgesel Amatör Ligi Müsabakaları İçin Muafiyet" sağlanması hususlarını görüşmek ve bu konularda karar almak üzere 11. 06. 2021 tarihinde Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah ERİN başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aşağıdaki hususları karara bağlamıştır. A. BARO GENEL KURULLARI İLE İLGİLİ OLARAK:

1. 15 Haziran 2021 tarihinden itibaren üye sayısı 400'ün altındaki Baroların; Pazar günleri hariç diğer günlerde genel kurullarını yapmalarında (salgın tedbirlerine uygun şekilde) herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

2. Üye sayısı 400'ün üzerindeki Baroların; Avukatlık Kanununun Ek Madde 3 hükümlerine göre Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayacak şekilde iki gün yapmaları gereken genel kurullarını 26-27 Haziran 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinden itibaren yapabilecek olup belirtilen tarihten sonra Pazar günleri için sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin sürdürülmesi halinde baro seçimlerine katılacak olan ve oy verme hakkı bulunan avukatlar ile diğer seçim görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, B. BÖLGESEL AMATÖR LİG (BAL) GRUP MÜSABAKALAR İLE İLGİL OLARAK:

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen program çerçevesinde Haziran ayı boyunca seyircisiz olarak gerçekleştirilecek 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) Grup müsabakalarına katılacak takımlarının yönetici, sporcu, antrenör ve diğer görevlilerinin, muafiyetin nedeni ve buna bağlı olarak zamanı ve güzergahı ile uyumlu olmak kaydıyla; 1. Müsabakaların sokağa çıkma kısıtlama sürelerine denk gelmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasından,

2. Müsabaka programının şehirlerarası seyahati zorunlu kılması durumunda ise şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaf tutulmalarına, Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Haziran, Kamu, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2021 Yılı 29 Nolu Kararı - Son Dakika


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