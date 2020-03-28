İl İdare Kurulu toplantılarında koronavirüs tedbirleri değerlendirildi - Son Dakika
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İl İdare Kurulu toplantılarında koronavirüs tedbirleri değerlendirildi

6 saat önce

Kırıkkale, Sivas, Kayseri ve Niğde'de İl İdare Kurulu toplantıları yapıldı.

İl İdare Kurulu toplantılarında koronavirüs tedbirleri değerlendirildi, System.String[]

Kırıkkale, Sivas, Kayseri ve Niğde'de İl İdare Kurulu toplantıları yapıldı.

Kırıkkale Valiliğinde Vali Yunus Sezer başkanlığında düzenlenen İl İdare Kurulu Toplantısı'nda, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst düzeyde riayet etmeleri ve vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarının sağlanmasına yönelik önlemler görüşüldü.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Emin Alıcı, Osman Akbaş ve Mehmet Ercan Aslantaş ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

İl İdare Kurulu Toplantısı'nın ardından Vali Yunus Sezer başkanlığında, koronavirüs salgınına karşı ilde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ve alınabilecek tedbirlerin görüşüldüğü İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı da gerçekleştirildi.

Sivas

Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında İl İdare Kurulu ve İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararlar ve Sivas'ta uygulanacak ek tedbirler masaya yatırıldı.

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Vali Ayhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün verilen talimatların İçişleri Bakanlığı tarafından genelgeye dönüştürüldüğünü söyledi.


Toplantıda, kararların ildeki yansımasının nasıl olacağına dair gerekli çerçeveyi çizdiklerini belirten Ayhan, "Zorunlu haller haricinde cenaze, doktor sevki, hastalık veya 15 gün içerisinde gelmiş olup da herhangi bir kalacak yeri olmayan vatandaşların memleketlere dönmesi hususu haricinde hiç kimsenin il dışına seyahat etmesine izin verilmeyecektir. Zaruri sebeplerden dolayı izin almak isteyenlere de il veya ilçe otogarlarında, valiliğimizce oluşturulan seyahat izin kurullarından izin belgesi verilecek." dedi.


Sosyal hareketliliği azaltıp sosyal mesafeyi korumak açısından da bazı tedbirlerin devreye girdiğini kaydeden Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Mesire alanlarıyla ilgili kısıtlamalar yapıldı ve bu süreçte vatandaşımızın evde kalmasını sağlayacak tüm adımlar atıldı. Özellikle servis ve toplu taşıma araçlarında kapasitenin ancak yüzde 50'si kullanabilecek. Bununla ilgili de kararlar alındı ve ilimizin tamamında uygulanacak. Özellikle il dışından, nüfusu fazla olan illerden ilimize gelenler şehir girişlerinde sağlık kontrölünden geçirilecek, akabinde de kendilerine 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları hususunda uyarı yapılacak. Bu ikazlara uymayanlar hakkında da 3 bin 150 lira ceza uygulayacağız. Tekrarı halinde iki katı olacak. Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyin üstündedir. Aldığımız tüm kararlar, bu küresel illetten bir an önce kurtulabilmek içindir. Herkes müsterih olsun. Yetkili makamlar haricinde hiç kimsenin söylemine ve sosyal medya paylaşımlarına itibar etmesinler. Sosyal medyada bu süreci sabote eden, halkı kaygılandıran, yalan yanlış bilgiler verenlerle ilgili de bu konuda gerekli yasal müeyyideyi yapıyoruz."

Kayseri

Kayseri'de Vali Şehmus Günaydın başkanlığında İl İdare Kurulu ve Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tüm valilikler ile birlikte Kayseri'de de eş zamanlı toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve kurul üyeleri katıldı.

İl İdare Kurulu Toplantısı'nda, kentte alınan tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması, bugüne kadar alınmış tedbirlere vatandaşların uymaları ve zorunlu haller dışında evlerden çıkılmamasına yönelik konular görüşüldü.

Öte yandan, toplantıda alınan kararlar 14 madde halinde Kayseri Valiliğinin internet sitesinden vatandaşlara duyuruldu.

Niğde

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen İl İdare Kurulu Toplantısında koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri değerlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şehirlerarası seyahatlerde otobüs seferlerinin saat 17.00 itibarıyla valilik iznine bağlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İş ve işlemleri yürütmek üzere, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Akpınar başkanlığında, Niğde Belediyesi Zabıta Müdürü Fatih Kaya ve Niğde Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali yöneticisi Murat Aydoğan iştirakiyle 'Seyahat İzin Kurulu' oluşturuldu. Otogarda çalışma ofisi oluşturulup, iller arası seyahat izin belgeleri bu kurul tarafından düzenlenecektir. 24 saat esasına göre çalışacak kurul, doktor kararıyla sevki uygun görülen, birinci derece yakınları vefat eden, ağır hastası olan ve son 15 gün içine geldiği ilde kalacak yeri bulunmayanlar kuruldan izin alarak seyahat edebilecek. İlimizi çevre illere bağlayan karayolları üzerindeki mevcut trafik kontrolü uygulama noktalarının yerleri gözden geçirilerek gerekirse yeni uygulama noktaları belirlenecek. Ayrıca noktalarda yeterli sağlık personeli bulundurulacak, kolluk kuvvetleri ile koordineli bir şekilde, ilimize giriş yapan kişilerin sağlık durumu kontrol edilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır."

Toplantıya, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ve kurul üyeleri katıldı.

Kırıkkale, Kayseri, Niğde, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:54 Kaynak: AA

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