İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Düzenlendi
1 saat önce
Bilecik İl İdare Şube Başkanları toplantısı Bilecik Valisi Bilal Şentürk, başkanlığında yapıldı.
Bilecik
İl İdare Şube Başkanları toplantısı Bilecik Valisi Bilal Şentürk, başkanlığında yapıldı. Vali Şentürk
, İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Bilecik'te görev yapanların başta kendisi olmak üzere kamu görevlilerinin şanslı olduğunu vurgulayarak, Bilecik'in özel bir yer olduğunun bilinmesi gerektiğini kaydetti. Bilecik'in, Anadolu topraklarının vatan olmasında oynadığı önemli rolün ve tarihteki önemi açısından manevi sorumluluklarının son derece büyük olduğunu belirten Vali Şentürk, "Fiziksel olarak küçük de olsa, manevi değeri büyük olan bir ilde görev yapıyoruz. Hepimiz kamu adına görev yapıyoruz ve kamu kaynağı kullanıyoruz. Hayatımızı bir yerde kamuya vakfetmiş durumdayız. Yaptığımız işi rutin bir iş olarak görmeksizin, işin önemini öncelikle kendimiz idrak edeceğiz ve işimize önce kendimiz değer vereceğiz. Ben de Vali olarak bu ilde yapılan her güzel işe değer vereceğimi taahhüt ediyorum. Yaklaşımımız, nerede güzel bir iş çıkartan varsa onun yerinin ayrı olması şeklinde olacak. Çalışanlarınıza da iş odaklı bir yaklaşım benimsetmenizi istiyorum. Topluma yönelik fayda boyutu fazla olan her şey değerlidir. Görev yaptığımız süreçte kendi motivasyonumuzu da üst seviyede tutmalıyız. Hayata rutin bakma noktasına gelen arkadaşlarımızın mutlaka yer değiştirmesi lazım, belki bazılarının da görev değiştirmesi lazım. Tekrara başlamadan, görev ve sorumluluğumuzun nerede başlayıp nerede bittiğini bilmeliyiz. Bu çerçeveyi çizerken sunduğumuz hizmetin kamu hizmeti olduğunu gözeterek yapmalıyız. Hepimiz burada kamu adına hizmet veriyorsak, hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız" dedi.
İddialı olmak gerektiğini vurgulayan Vali Şentürk, "Kamu görevini yaparken insan odaklı yönetim anlayışımızla birlikte ve beraber çalışacağız. Sorunları ve sıkıntıları birlikte aşacağız. Hizmetleri yaparken tasarruf hususlarına riayet edeceğiz. Ortak iş yapma kültürünü geliştirmeliyiz. Var olan imkanları iyi koordine edeceğiz ve kendimizi geliştireceğiz geliştirdikten sonra da sahaya hizmet olarak yaptıklarımızı yansıtacağız. İlimizde yeni bir heyecanla, yeni bir bakış açısıyla hoş bir seda bırakmak için el birliğiyle çalışacağız" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan, toplantıya Vali Yardımcısı Akın Yılmaz ve kaymakamlar ile daire müdürleri katıldı. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:51 Kaynak: İHA
Oğlunun İşten Çıkarılmasına Sinirlenen Baba, Dehşet Saçtı! Yaralılar Var
Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Boşanma Aşamasındaki Kocasının İş Yerini Yaktı! O Anlar Kamerada
Sevgilisinin Saldırısına Uğrayan Fırat Altunmeşe'nin, Yüzündeki İzlerden Dolayı Set Durdu