Son Dakika Haberleri: İl idare şube başkanları toplantısı Vali Günaydın başkanlığında yapıldı
Son Dakika Güncel İl idare şube başkanları toplantısı Vali Günaydın başkanlığında yapıldı - Son Dakika

İl idare şube başkanları toplantısı Vali Günaydın başkanlığında yapıldı

6 saat önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın başkanlık yaptığı İl İdare Şube Başkanları toplantısı bugün yapıldı.

İl idare şube başkanları toplantısı Vali Günaydın başkanlığında yapıldı, System.String[]

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın başkanlık yaptığı İl İdare Şube Başkanları toplantısı bugün yapıldı.


Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Günay-dın'ın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürleri katıldı.


Kamu kurum ve kuruluşlarında idarede birliğin ve koordinasyonun sağlanması, yapılacak olan işlerin gözden geçirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının birbiri ile koordineli bir biçimde çalışması gibi konula-rın değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Günaydın, "Kamu kurumunda çalışan tüm personelin kaliteli, hızlı ve sağlıklı hizmet verme noktasında daha verimli ve etkili çalışmaları gerekir. Hepimiz kamu görevi yapıyoruz, ülkemize ve milletimize sorumluluklarımız ve görevlerimiz var. Bu bilinç içerisinde işimizi layıkıyla yapmak ve yaptığımız işin hakkını vermek zorundayız. Kamu personelimizin vatandaşımı-za hizmet verme noktasında her zaman itina ile çalışmaları gerekir " diye konuştu.


İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, gündem maddeleri üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:34 Kaynak: İHA
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