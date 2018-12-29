Son Dakika Haberleri: İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Yapıldı

İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Yapıldı

22 dakika önce

Kırklareli'nde il idare şube başkanları toplantısı yapıldı.

İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Kırklareli'nde il idare şube başkanları toplantısı yapıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, başkanlığında valilik binasında düzenlenen toplantıda, kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak, vatandaşlara yönelik en iyi kamu hizmetini sunabilmek amacıyla oluşturulan gündem maddeleri görüşüldü.

Vali Bilgin, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edebilmek amacıyla bu tür toplantıların önemli olduğunu söyledi.

Toplantıda tüm sorunların görüşülerek çözüm arandığı ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğunu aktaran Bilgin, hizmetlerde katkısı olan herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:45 Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel
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