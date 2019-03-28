Son Dakika Haberleri: İl İkincisi Olan Takımın Sporcularına Moral Yemeği

İl İkincisi Olan Takımın Sporcularına Moral Yemeği

32 dakika önce

MUŞ (İHA) – Muş'ta düzenlenen 'Okullar Arası Futsal İl Birinciliği' müsabakalarında ikinci olan Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu Futsal Takımı oyuncularına moral yemeği verildi.

İl İkincisi Olan Takımın Sporcularına Moral Yemeği, System.String[]
MUŞ (İHA) – Muş'ta düzenlenen 'Okullar Arası Futsal İl Birinciliği' müsabakalarında ikinci olan Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu Futsal Takımı oyuncularına moral yemeği verildi.

2018-2019 okul sporları faaliyet programında yer alan Okullar Arası Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği müsabakalarına katılan 28 takım içinde Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu büyük bir başarıya imza atarak ikinci olmayı başarmıştı. Bu büyük başarıyı Malazgirt ilçesine kazandıran Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu Futsal Takımı futbolcularına, öğretmenlerine ve okul müdürü Erkan Biçer'e Okul Aile Birliği Başkanı Sevil Yaman Acaroğlu ile Malazgirt Oteli işletmecisi Ecevit Yaman tarafından moral yemeği verildi.

Muş'ta büyük başarı elde eden öğrencileri tebrik eden Sevil Yaman Acaroğlu, "Muş ilinde yapılan futsal maçında 28 takım ve özel okullar arasında okulumuz ikinci olmuştur. Bende okul aile birliği başkanı olarak, bu başarılı çocuklarımıza moral yemeği vermek istedik. Malazgirt Oteli işletmecisi Ecevit Yaman Beyle birlikte bu yemeğin sponsorluğunu yaptık. Ben okul aile birliği başkanı olarak Ecevit Yaman Beye katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu büyük başarıda pay sahibi olan öğretmenimize, okul idaremize ve bizleri gururlandıran çocuklarımıza çok teşekkür eder, sevgilerimi sunarım" dedi.

Okul Aile Birliği Başkanı Sevil Yaman Acaroğlu, ayrıca Kütüphane Haftası dolayısı ile Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu Futsal Takımı oyuncularına kitap hediye etti. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:30 Kaynak: İHA

Muş, Muhammed Fatih, Güncel
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