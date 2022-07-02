Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.11, Almanya 'nın başkenti Berlin 'de 05.42, İngiltere'nin başkenti Londra 'da 05.40, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna 'da ise 05.50'de kılınacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İl il bayram namazı saatleri - Son Dakika

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