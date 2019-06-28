Son Dakika Haberleri: İl il gezerek kalaycılık yapıyor
Son Dakika Güncel Haber

İl il gezerek kalaycılık yapıyor

1 saat önce

Adanalı kalay ustası Hakan Kıymaz, mesleğini eşi ve iki çocuğuyla beraber il il gezerek yaşatmaya çalışıyor.

İl il gezerek kalaycılık yapıyor, System.String[]
Adanalı kalay ustası Hakan Kıymaz, mesleğini eşi ve iki çocuğuyla beraber il il gezerek yaşatmaya çalışıyor.

Batman'da sokak aralarında kurduğu tezgahta bakır kalaylayan Kıymaz, il il gezerek mesleğini icra ettiğini, kalaycılığın babasının dedesinden gelen bir meslek olduğunu, kendini bildi bileli bu mesleği yaptığını söyledi.
Bakır eşyaların azalmasıyla beraber mesleğinin de bitme noktasına geldiğini kaydeden Kıymaz, mesleği sürdürecek çırakların da yetişmediğini belirtti.
Adana'dan Batman'a geldiğini ifade eden Kıymaz, "Esnafa telefon numaramızı bırakıyoruz. İhtiyaçları olduğunda bizi arıyorlar. Bu mesleğin tükenmesini istemiyorum ama elimizden olmayan nedenlerden yapacak bir şey yok. Bakır eşyalar daha çok lokantalarda kullanılıyor. Yemek kabı olarak kullanılan bakır kapların senede bir kalaylanması gerekiyor."
Tatillerde babasıyla şehir şehir gezdiklerini aktaran Hakan Kıymaz'ın oğlu Şahin Kıymaz (14) da ata mesleğinin kaybolmaması için bu mesleği sürdüreceğini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:17 Kaynak: AA
Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Sağanak yağış geliyor Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasında gizlilik kararı BDDK, Denizbank'ın Emirates NBD'ye devrine onay verdi Genç kız parkta dehşeti yaşadı! Erkek arkadaşı böyle sakinleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 18:03:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İl il gezerek kalaycılık yapıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]