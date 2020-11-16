İl il gezerek kuyumcuları dolandıran 3 tırnakçı Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika

İl il gezerek kuyumcuları dolandıran 3 tırnakçı Kocaeli'de yakalandı

16.11.2020 15:32
İl il gezerek kuyumcuları dolandıran 3 tırnakçı Kocaeli'de yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde girdikleri kuyumcudan tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yaparak bir de altın zincir çalan yabancı uyruklu 3 şahıs, polis ekiplerince yakandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde girdikleri kuyumcudan tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yaparak bir de altın zincir çalan yabancı uyruklu 3 şahıs, polis ekiplerince yakandı. Bir çok ilde benzer suça karışan şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay 2 Kasım günü İzmit'te bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit'te bir kuyumcuya giren yabancı uyruklu 3 kişi, çalışanları oyalayarak 1 altın zincir çaldı. Aynı şahıslar, kasadaki para işlemi yaptıkları sırada ise tırnakçılık yöntemiyle para üstünün eksik verildiğini söyleyerek dolandırıcılık gerçekleştirdi. Aldıkları paralar ve çaldıkları zincirle iş yerinden ayrılan şahısların ardından güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahipleri, dolandırıldıklarını anlayınca polis ekiplerini arayarak şikayetçi oldular. Şikayet üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarından şahısların kimliklerini tespit etti.

Çaldıkları altın zincir ve kazandıkları paralar ile yakalandılar

Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyon ile M.K., S.G. ve F.B. isimli İran uyruklu 3 şahsı yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda ise dolandırıcılıktan elde ettikleri düşünülen çok sayıda Türk lirası, Dolar, Euro ve kuyumcudan çaldıkları altın zincir ele geçirildi. İfadeleri için emniyete götürülen şahısların İstanbul, Bursa, Yalova ve İzmir illerinde de benzer yöntemle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüpheli 3 şahıs, emniyette tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Tırnakçılık anlarında kameraya yakalandı

Öte yandan şahısların tırnakçılık yaparak kuyumcu çalışanlarını dolandırdıkları anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kasada işlem yaptıran şahıs, kasiyerin verdiği paraların eksik olduğunu söyleyerek tamamlanmasını istiyor. Bu sırada el çabukluğu ile elindeki paraları katlayan şahıs, avucuna sakladığı paraları arka cebine atıyor. Şüpheli şahısların İstanbul, Bursa, Yalova ve İzmir illerinde de benzer yöntemle olay gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. - KOCAELİ

İl il gezerek kuyumcuları dolandıran 3 tırnakçı Kocaeli'de yakalandı
İl il gezerek kuyumcuları dolandıran 3 tırnakçı Kocaeli'de yakalandı
İl il gezerek kuyumcuları dolandıran 3 tırnakçı Kocaeli'de yakalandı
İl il gezerek kuyumcuları dolandıran 3 tırnakçı Kocaeli'de yakalandı
İl il gezerek kuyumcuları dolandıran 3 tırnakçı Kocaeli'de yakalandı

Dolandırıcılık, Kocaeli, İzmit, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İl il gezerek kuyumcuları dolandıran 3 tırnakçı Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika


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