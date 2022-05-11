İl il gezip geleneksel lezzet Osmanlı macununu satıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İl il gezip geleneksel lezzet Osmanlı macununu satıyor

11.05.2022 12:29
İl il gezip geleneksel lezzet Osmanlı macununu satıyor

İzmir'de yaşayan 56 yaşındaki Aytekin Gönülaçar, il il gezerek geleneksel lezzetlerden Osmanlı macunu satıyor.

İzmir'de yaşayan 56 yaşındaki Aytekin Gönülaçar, il il gezerek geleneksel lezzetlerden Osmanlı macunu satıyor.

Yaklaşık 15 yıl önce amcasından Osmanlı macununun yapımını öğrenen Gönülaçar, yaşadığı İzmir'de satış yapmaya başladı.

Daha sonra farklı illere gitmeye karar veren Gönülaçar, birkaç günlüğüne gittiği kentlerde yaptığı Osmanlı macununu satarak, bu kültürü yaşatmaya çalışıyor.

Gönülaçar, son olarak Kastamonu'da yaşayanlara Osmanlı macununu tattırdı.

Gönülaçar, AA muhabirine, ilk mesleğinin ayakkabıcılık olduğunu, askerliğini yaptıktan sonra dükkan açtığını ama yürütemediğini söyledi.

Ardından ağabeyinin mesleği olan boyacılığı yapmaya başladığını belirten Gönülaçar, "Uzun süre o işi yaptım. O işi de bıraktıktan sonra amcamın mesleği olan Osmanlı macununu yapmaya başladım. Baktım ilgi çok yüksek, bu işi sürdürmeye devam ettim." dedi.

"Türkiye'nin 60 ilini gezmişimdir"

Genelde festivallere, etkinliklere katıldığını anlatan Gönülaçar, "Kastamonu'ya ilk kez yaklaşık 10 sene önce bir mezuniyet töreninde gelmiştim. Baktım ilgi güzel, her yıl gelmeye başladım. Yaz boyu memleket memleket geziyorum. İlçeleriyle Türkiye'nin 60 ilini gezmişimdir. Festivaller ve programlar dışında da giderek macun satışı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Gönülaçar, birçok insanın hatırasında Osmanlı macunu bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yaşlılar, 'Bizim çocukluğumuzun macunu' deyip çocuklarına ikram ediyor. Bilmeyen çocuklar anne babalarına soruyor. Onlar da çocukluğunda çikolata olmadığını, bu şekerleri yiyerek büyüdüklerini anlatıyor. Aslında bir kültür bu. Geçmişteki sanatı günümüze getirmeye, o kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Allah bana sağlık verdiği, elim ayağım tuttuğu sürece memleket memleket gezip bu kültürü yaşatmaya devam edeceğim."

Kastamonu'da yaşayan Sibel Fırtına da çocukluklarında ailelerinin kendilerine Osmanlı macunundan bahsettiğini dile getirerek, "Zaman zaman görürdük ama almak nasip olmadı. Bu sene gördük ve aldık. Bu minicik şeker bile çocuklarımı çok mutlu etti. Onları mutlu ettiğim için ben de çok mutlu oldum." diye konuştu.

YORUMLAR
500
İzmir'de Terapi Bahçesi Açıldı... Tunç Soyer: 'Doğanın İyileştirici Gücüne İhtiyacımız Var' İzmir'de Terapi Bahçesi Açıldı... Tunç Soyer: 'Doğanın İyileştirici Gücüne İhtiyacımız Var' İZVAK mali genel kurulu yaptı İZVAK mali genel kurulu yaptı

Kastamonu, Türkiye, Osmanlı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İl il gezip geleneksel lezzet Osmanlı macununu satıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:15 16 yıl sonra Erdoğan'ın Avusturya'da çekilen salon futbolu fotoğrafları paylaşıldı
12:12 Cinayet davası 7 yıl sonra karara bağlandı! "Dosyayı Müge Anlı'nın programına taşıyalım" talebi geldi
11:19 Iraklı "sopalı şifacı" yine ortaya çıktı: Bu kez arabada dayaklı tedavi
12:03 Sadakatsiz dizisi sahnesi gibi: İrem Derici, Cem Belevi'nin arabasında ikinci telefon bulmuş
12:00 Yargıtay'dan eşlerin maaşına el koyan kocalara kötü haber!
11:54 Erdoğan taklitçisinden Soylu'ya gönderme: Niyeti temiz mi?
11:31 Evini silah imalathanesine dönüştürdüğü ortaya çıktı! Tabanca imal eden şüpheli yakalandı
11:28 Trabzonspor taraftarı Demet Akalın'dan kutlamalarda eşofman giymesini istedi, Akalın'dan "geri verdim" cevabı geldi
11:27 Vladimir Zelenski'nin ordusu vatan hainlerinin peşine düştü! Belediye meclis sekreteri operasyonla yakalandı
11:23 Al Jazeera muhabirinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 12:37:08. #1.11#
SON DAKİKA: İl il gezip geleneksel lezzet Osmanlı macununu satıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement